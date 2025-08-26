Du lịch “đón” Đại lễ: Yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá

Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhằm đạt các mục tiêu tăng trưởng của ngành cũng như đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày lễ lớn, đặc biệt dịp Đại lễ 2/9 sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Bộ yêu cầu các địa phương phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá và đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, trọng lượng hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch; không chèo kéo, đeo bám, chèn ép, lừa đảo khách du lịch.

Công văn cũng yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực kinh doanh; đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho khách du lịch...; đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Bộ cũng đề nghị các địa phương đầu tư phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch...; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực thi các quy định của pháp luật về môi trường du lịch, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Không khí kỷ niệm hướng tới "chính hội" Quốc khánh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch; Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025”...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch theo các quy định của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Trong đó, đặc biệt đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách khi tham gia các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch nhằm phòng ngừa rủi ro, các sự cố đáng tiếc.

Đồng thời liên tục cảnh báo, nhắc nhở và hướng dẫn cho người dân và du khách về những rủi ro, biện pháp bảo đảm an toàn bằng những nội dung, thông điệp dễ nhớ, dễ làm qua những phương thức truyền thống cũng như những phương thức truyền thông mới, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).../.

