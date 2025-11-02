Dự thảo Luật Đầu tư: Kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, dự kiến sáng 3/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) là một trong những dự án Luật được quan tâm tại kỳ họp Quốc hội lần này với những đề xuất sửa đổi, bổ sung sâu rộng nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" và kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn.

"Mạnh tay" cải cách

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, dự thảo luật bao gồm 7 chương, 60 điều và 4 phụ lục; trong đó, sửa đổi, bổ sung 33/77 điều và 1 phụ lục; lược bỏ 17/77 điều, giữ nguyên 25/77 điều và 3 phụ lục; bổ sung mới 2 điều, đồng thời dự thảo Luật cũng sắp xếp lại các điều khoản.

Nguyên tắc chủ đạo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

Nội dung sửa đổi, bổ sung trọng tâm của dự án Luật là thu hẹp phạm vi các dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Thủ tục này chỉ áp dụng đối với các dự án hạ tầng quan trọng nhạy cảm (như cảng biển, sân bay, viễn thông, báo chí...), các dự án đề xuất sử dụng đất ven biển và các dự án lớn ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh, môi trường.

Dự thảo luật loại bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đã đấu giá, đấu thầu hoặc có quy trình lựa chọn nhà đầu tư minh bạch; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, giao các dự án trước đây thuộc thẩm quyền của Quốc hội cho Thủ tướng Chính phủ quyết định (trừ trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Dự thảo cũng lược bỏ các nội dung thẩm định không cần thiết như về công nghệ và môi trường; làm rõ các tiêu chí đánh giá phù hợp với quy hoạch nhằm rút ngắn thời gian, giảm gánh nặng về thủ tục hành chính.

Cùng với đó, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được đề xuất với những sửa đổi quan trọng nhằm "mạnh tay" cải cách chấp thuận chủ trương đầu tư. Phạm vi dự án phải thực hiện thủ tục này được thu hẹp, thủ tục được đơn giản hóa và thẩm quyền được phân cấp sâu hơn. Những thay đổi này sẽ gỡ vướng pháp lý, rút ngắn thời gian cấp phép và tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch hơn.

Thu hẹp đối tượng, đơn giản hoá thủ tục

Trong bối cảnh nhiều luật liên quan đến đầu tư kinh doanh như: đất đai, đấu thầu, quy hoạch, nhà ở, bất động sản, điện lực, khoa học công nghệ… đang được sửa đổi, hệ thống thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cũng đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là xác định dự án nào bắt buộc phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Ví dụ, có hay không việc phải xin chủ trương đầu tư với các dự án cụm công nghiệp, khai thác khoáng sản, hay trường hợp chỉ có một nhà đầu tư quan tâm sau quy trình sàng lọc theo luật đấu thầu.

Hay những vướng mắc liên quan đến nội dung thẩm định trong quá trình xét duyệt chủ trương đầu tư cũng khiến nhiều địa phương lúng túng. Đặc biệt ở khâu xác định sự phù hợp với quy hoạch, đánh giá công nghệ, nhu cầu sử dụng đất, năng lực tài chính hay các yếu tố liên quan đến pháp luật về nhà ở.

Điều này dẫn đến việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư còn phức tạp, kéo dài.

Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trên, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 194-KL/TW ngày 20/9/2025 định hướng việc tiếp tục quy định thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng thu hẹp đối tượng phải áp dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) với hàng loạt sửa đổi nhằm làm rõ phạm vi, tinh giản quy trình và đẩy mạnh phân cấp.

Tại dự thảo Luật, Bộ Tài chính đề xuất quy định chỉ một số nhóm dự án quan trọng mới cần thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư như: dự án phát triển hạ tầng trong các lĩnh vực nhạy cảm như cảng biển, sân bay, viễn thông, báo chí, xuất bản; các dự án sử dụng đất, biển; các dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc an ninh, quốc phòng.

Ngược lại, các dự án không nằm trong diện này, như đầu tư thông qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, khai thác khoáng sản không có yếu tố biển, hoặc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định… sẽ được miễn thủ tục xin chủ trương.

Cùng với thu hẹp và làm rõ phạm vi các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương, Dự thảo cũng đưa ra bước cải cách lớn khi đề xuất đơn giản hóa nội dung thẩm định chủ trương đầu tư. Những tiêu chí mang tính trùng lặp hoặc không cần thiết ở giai đoạn ban đầu sẽ được loại bỏ.

Các nội dung về công nghệ, môi trường, nhà ở… sẽ chuyển sang cơ chế nhà đầu tư cam kết tuân thủ quy định pháp luật ở giai đoạn triển khai, thay vì yêu cầu thẩm định sớm, góp phần chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm.”

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI bày tỏ quan điểm về cách tiếp cận hiện tại của dự thảo Luật, đặc biệt là cơ chế cấp phép đầu tư.

Theo VCCI, dù đã có nỗ lực đơn giản hóa, cách tiếp cận hiện nay vẫn mang nặng tính "xin - cho". Thay vì quy định "chấp thuận đầu tư" vốn tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo thủ tục, VCCI đề xuất cần có một cơ chế đơn giản hơn.

Cụ thể, đối với các dự án có sử dụng đất, Nhà nước chỉ nên yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục "đăng ký" để được chính quyền "ghi nhận" hoặc "xác nhận." Đây là sự ghi nhận để bắt đầu tiến trình thực hiện, thay vì quy định chấp thuận phức tạp.

Chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để

Một điểm đáng chú ý trong Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) là việc cụ thể hoá chủ trương phân cấp, phân quyền theo hướng rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Theo đó, toàn bộ các dự án trước đây thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội sẽ được phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Danh mục này bao gồm các dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên...

Ở địa phương, việc chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đảm nhiệm thay vì cả Ủy ban Nhân dân nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm vừa bảo đảm tính tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân.

Có thể nói, việc sửa đổi quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư không chỉ mang ý nghĩa cải cách thủ tục hành chính mà còn giữ vai trò nền tảng trong quản lý đầu tư.

Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình rà soát, kiểm soát tổng thể các yếu tố liên quan đến một dự án như quy hoạch, đất đai, môi trường, đảm bảo tính pháp lý và cam kết của Nhà nước đối với nhà đầu tư; đồng thời, thủ tục này giúp sàng lọc, kiểm soát các dự án có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Về đầu tư ra nước ngoài, dự thảo luật bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và thu hẹp diện phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (chỉ áp dụng với dự án có vốn từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc dự án thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)....

Bên cạnh đó, dự thảo luật cho phép thành lập tổ chức kinh tế mà không cần có dự án đầu tư trước để tăng sự hấp dẫn của môi trường đầu tư; mở rộng cơ chế luồng xanh cho các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; đồng thời, bổ sung quy định về chuyển giao tài sản và cho phép gia hạn thời hạn hoạt động đối với dự án đường sắt cũng như chuyển giao tài sản cho nhà nước sau khi kết thúc dự án…

TS. Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cũng cho rằng, thay vì chỉ giảm điều kiện, cần giảm hẳn số ngành nghề. Bởi khi một ngành đã bị đưa vào danh mục, nguy cơ phát sinh thêm nhiều điều kiện con là rất lớn.

Với hàng loạt điều chỉnh mạnh mẽ, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026 đang mở ra kỳ vọng lớn trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả; đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là bước chuyển quan trọng nhằm cân bằng giữa mục tiêu thu hút đầu tư và yêu cầu kiểm soát, quản lý chặt chẽ vì sự phát triển bền vững của đất nước./.

