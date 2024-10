Đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt do bão số 6, hơn 2.400 hành khách phải chuyển tải

Tuyến đường sắt Bắc-Nam đã bị chia cắt do ảnh hưởng mưa lũ của cơn bão số 6, ngành Đường sắt đã phục vụ suất ăn miễn phí và tổ chức chuyển tải an toàn cho 2.432 hành khách.

Tuyến đường sắt Bắc-Nam bị xói lở nền đường do ảnh hưởng của cơn bão số 6 đổ bộ vào khu vực miền Trung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão Trami), tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực Quảng Trị đã bị hư hỏng xói lở nền đường. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải chuyển tải hành khách để tiếp tục hành trình. Tính đến 9h sáng ngày 28/10, ngành Đường sắt đã phục vụ suất ăn miễn phí và tổ chức chuyển tải an toàn cho 2.432 hành khách.

Theo lãnh đạo VNR, ngành Đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố đoạn đường sắt qua Vĩnh Linh (Quảng Trị) bị nước gây hư hỏng do lũ sau bão số 6 để sớm thông tuyến trở lại.

Ngày 27/10, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến nước lũ dâng cao, chảy tràn qua tuyến đường sắt Bắc-Nam ở tỉnh Quảng Trị. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, các đơn vị ngành Đường sắt đã phong tỏa khu gian Sa Lung-Tiên An và tổ chức chuyển tải hành khách từ Ga Đông Hà (Quảng Trị) ra Ga Đồng Hới (Quảng Bình) và ngược lại.

Sáng 28/10, sau khi nước rút đã làm trôi đá, xói nền đường, dịch chuyển ray đoạn Km587+800-Km588+000, Km588+500-Km588+900 khu vực cầu Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trong thời gian khắc phục, chờ thông tuyến, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách. Theo đó, tàu xuất phát từ Hà Nội, chuyển tải bằng ôtô từ Đồng Hới đến Đông Hà, tiếp tục hành trình bằng tàu từ Ga Đông Hà. Tàu xuất phát từ Sài Gòn, chuyển tải bằng ôtô từ Ga Đông Hà đến Ga Đồng Hới, tiếp tục hành trình bằng tàu từ Ga Đồng Hới./.

Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn tại Trung Bộ, xuất hiện bão Kongrey Từ nay đến hết đêm 28/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.