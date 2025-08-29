FPT ký hợp đồng chuyển đổi số trị giá hơn 2.600 tỷ đồng với khách hàng Hoa Kỳ

Ngày 29/8, Tập đoàn FPT đã công bố đã ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu USD (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng) trong vòng ba năm với một đối tác Mỹ, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Theo đó, FPT sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng trong các lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và bán lẻ, cùng kế hoạch mở rộng sang các ngành sản xuất, y tế, logistics và năng lượng.

Các dịch vụ cung cấp bởi FPT bao gồm từ tư vấn công nghệ thông tin, chuyển đổi hệ thống lên nền tảng đám mây, đến vận hành hạ tầng và ứng dụng – tất cả đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng.

"AI là trọng tâm chiến lược của FPT. Chúng tôi tích hợp AI vào mọi giải pháp để mang lại kết quả thông minh hơn, giúp khách hàng thực hiện các dự án chuyển đổi số quy mô lớn một cách hiệu quả," ông Đặng Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Trong những năm gần đây, FPT liên tục thực hiện hàng loạt hợp đồng lớn trị giá trên 100 triệu USD tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Singapore và Đức. Đặc biệt, năm 2024, FPT đã ký kết hợp đồng trị giá 225 triệu USD với một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ.

Tập đoàn này cũng không ngừng đầu tư xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng toàn cầu. Các nhà máy AI của FPT tại Việt Nam và Nhật Bản được xếp hạng trong nhóm siêu máy tính nhanh nhất thế giới đóng vai trò trung tâm trong việc tăng tốc phát triển và triển khai các giải pháp AI quy mô lớn./.

