Gắn đào tạo nghề với việc làm, tạo sinh kế cho lao động vùng khó khăn ở An Giang

Chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tỉnh An Giang đang mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động. Trong đó, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo và lao động có thu nhập thấp tiếp cận kỹ năng nghề được xác định là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện thu nhập, phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ người nghèo học nghề, phát triển sinh kế

Không có ruộng đất canh tác, gia đình bà Thị Chương, ở ấp Tà Yểm, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang, trước đây chủ yếu sống bằng công việc làm thuê, thu nhập bấp bênh. Dù biết đan rổ, thúng truyền thống, bà vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do mẫu mã đơn điệu. Sau khi tham gia lớp học nghề đan sản phẩm từ tre, trúc do địa phương tổ chức, bà được nâng cao kỹ năng, biết làm thêm nhiều sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường.

Chia sẻ về hiệu quả học nghề, bà Thị Chương cho biết, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, bà đan sản phẩm nhanh hơn, làm được nhiều mẫu đồ lưu niệm có giá bán cao hơn. Mỗi tháng, bà làm khoảng 150 sản phẩm, bán với giá từ 30.000-70.000 đồng/sản phẩm cho tiểu thương. Chính quyền địa phương còn hỗ trợ kết nối đơn hàng với doanh nghiệp, giúp bà duy trì thu nhập ổn định hơn 4 triệu đồng/tháng.

Câu chuyện của bà Thị Chương cho thấy, khi được đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ, người lao động có thêm cơ hội phát triển sinh kế ngay tại địa phương. Đây cũng là hướng đi được An Giang chú trọng trong triển khai chính sách giáo dục nghề nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, An Giang đã triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Trong 9 tháng năm 2024, địa phương tổ chức dạy nghề cho 415 học viên thuộc các nhóm đối tượng này, với kinh phí dự kiến khoảng 508 triệu đồng. Đây là kết quả trên địa bàn tỉnh An Giang trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” tập trung hỗ trợ người lao động tiếp cận đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tạo việc làm và sinh kế bền vững.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn trong xác định đối tượng, tuyển sinh và giải ngân kinh phí. Vì vậy, việc khảo sát nhu cầu học nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng giải quyết việc làm sau đào tạo tiếp tục được đặt ra, nhất là đối với người nghèo, cận nghèo và lao động có thu nhập thấp.

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm

Bước sang năm 2026, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, An Giang tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tuyển sinh, đào tạo 30.493 người, đạt 76,23% kế hoạch năm. Trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng 3.463 người, trung cấp 5.329 người, sơ cấp 2.906 người và đào tạo dưới ba tháng 18.795 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,75%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 19,92%.

Đào tạo nghề gắn với thực hành giúp người học nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sinh kế bền vững tại An Giang. (Ảnh: Thu Hiền)

Cùng với mở rộng quy mô, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được định hướng tăng cường thực hành, cập nhật công nghệ và liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã từ khâu khảo sát nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến tổ chức đào tạo và tuyển dụng. Việc đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn với vị trí việc làm cụ thể được xem là giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

Tại phường Long Xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 phối hợp với 5 trường trung cấp tổ chức các lớp liên kết đào tạo nghề, thu hút 600 học viên đăng ký theo học 9 ngành nghề, trong đó có kế toán, thiết kế đồ họa, quản lý khách sạn, chế biến thực phẩm, thương mại điện tử và điện-điện tử.

Theo ông Lâm Huỳnh Mạnh Đông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2, việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động, phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của người học. Năm học 2025-2026, hơn 51,5% học viên tốt nghiệp trung cấp tại trung tâm tham gia thị trường lao động.

Hiệu quả đào tạo nghề còn được thể hiện qua kết quả giải quyết việc làm trên phạm vi toàn tỉnh. Ông Võ Văn Hiền, Trưởng Phòng Lao động-Việc làm, Sở Nội vụ An Giang, cho biết trong 9 tháng năm 2026, tỉnh hỗ trợ tạo việc làm cho 34.550 lao động, đạt 86,37% kế hoạch. Trong đó, đào tạo nghề giúp 11.412 người có việc làm; 12.758 người được hỗ trợ thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm và 9.456 người qua hoạt động tư vấn của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14/4/2026, An Giang đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đào tạo nghề bình quân 40.000 người mỗi năm, trong đó nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 79%, tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 35% và tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 85%. Để đạt mục tiêu này, An Giang tiếp tục chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo điều kiện để người học tìm kiếm việc làm hoặc tự phát triển sản xuất, kinh doanh.

Từ những lớp học nghề gắn với sinh kế tại cơ sở đến việc đổi mới chương trình, tăng cường thực hành và kết nối doanh nghiệp, An Giang đang hướng tới đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế. Khi người lao động được trang bị kỹ năng phù hợp, có việc làm và thu nhập ổn định, giáo dục nghề nghiệp sẽ góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy giảm nghèo bền vững../

Vĩnh Long: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm bền vững cho đồng bào Khmer Tại những nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, đào tạo nghề được chú trọng nhằm giúp người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương.