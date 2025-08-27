Gặp mặt, động viên Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia diễu hành A80

Ngày 27/8, chương trình gặp mặt, động viên các đại biểu Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm A80 đã diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tá Trần Phúc Thành, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô và 5 cán bộ tham gia huấn luyện. Về phía các cơ quan báo chí có: Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Báo Vietnamnet; Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã động viên, căn dặn khối diễu hành A80 luyện tập tốt, khắc phục khó khăn về thời tiết, công việc, gia đình, tham gia đầy đủ các hoạt động tập luyện, bởi đây là vinh dự lớn trong cuộc đời người làm báo.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thượng tá Trần Phúc Thành, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội ghi nhận kết quả tập luyện của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Đặc thù của các nhà báo, sinh viên là chưa quen với cường độ tập luyện cao và tính kỷ luật quân đội. Trải qua những ngày luyện tập, Khối Báo chí đã đạt kết quả tích cực, nhất là sau 2 lần tổng hợp luyện. Một điểm dễ nhận thấy của Khối báo chí cách mạng Việt Nam khi tiến vào lễ đài đó là gương mặt rạng rỡ. Chúc các đồng chí luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và niềm tự hào của những người làm báo,” Thượng tá Trần Phúc Thành phát biểu.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của phóng viên tham gia diễu hành.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng đây là nhiệm vụ cao cả, một cơ hội hiếm có để lan tỏa tinh thần yêu nước đến công chúng. Ông Lâm khẳng định các cơ quan tổ chức luôn tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, công việc để các phóng viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ diễu hành A80.

Ông Lâm cho hay Đài Truyền hình Việt Nam có 30 đại biểu tham gia diễu hành và hàng nghìn cán bộ, phóng viên đang tích cực sản xuất hàng trăm chương trình trên sóng cũng như các nền tảng số. VTV đang tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của đài truyền hình quốc gia, đóng góp cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao quà cho đại diện nhóm phóng viên tham gia diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thay mặt các nhà báo tham gia diễu hành, phóng viên Nguyễn Trần Anh Thu (Đài Tiếng nói Việt Nam) cảm ơn các lãnh đạo, các đồng nghiệp, nhân dân và các đơn vị đồng hành đã động viên, quan tâm đến đoàn diễu hành, đặc biệt là các lãnh đạo và tập thể VTV.

Từ những chi tiết nhỏ bé nhất như bãi gửi xe không mất phí, địa điểm tập kết rộng rãi, thoáng mát để anh chị em vừa nghỉ ngơi sau những giờ tập luyện vừa tranh thủ xử lý tin bài chuyên môn, đến những món quà tinh thần và những khuôn hình lưu giữ kỷ niệm – tất cả đều toát lên sự tận tình, trách nhiệm của VTV và chan chứa tình đồng nghiệp của những người làm báo./.

Bắt đầu từ ngày 12/8/2025 Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam đã bước vào luyện tập. Đội hình chính thức của Khối có 170 phóng viên, sinh viên là những Đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc đến từ 10 cơ quan báo chí và đào tạo báo chí gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Đại biểu nhân dân, Báo VnExpress, Báo Vietnamnet và Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dưới sự điều hành của Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí; sự huấn luyện, hướng dẫn nhiệt tình của các đồng chí cán bộ đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đoàn diễu hành Khối Báo chí đã khắc phục khó khăn về thời tiết, công việc, gia đình, để tổ chức luyện tập nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.