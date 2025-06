Gia Lai: Mưa lớn kéo dài chia cắt Quốc lộ 25, nhiều địa phương bị cô lập

Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức trên 85m, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, chỉ cao hơn so với mực nước chết của hồ khoảng 5m và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây.