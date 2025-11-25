Giải cứu con trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà chờ chủ giữa vùng lũ Đắk Lắk

Một con trâu bị lũ cuốn trôi đến xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã mắc kẹt trên mái nhà suốt 6 ngày, hướng mắt tìm chủ giữa khu vực ngập sâu. Vào sáng 25/11, chú trâu đã được quân đội và người dân giải cứu.