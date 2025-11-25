Giải cứu con trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà chờ chủ giữa vùng lũ Đắk Lắk

Xã hội
Một con trâu bị lũ cuốn trôi đến xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã mắc kẹt trên mái nhà suốt 6 ngày, hướng mắt tìm chủ giữa khu vực ngập sâu. Vào sáng 25/11, chú trâu đã được quân đội và người dân giải cứu.

Bản tin 60s ngày 25/11/2025 gồm những nội dung sau:

Con trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà chờ chủ giữa vùng lũ Đắk Lắk.

Tranh cãi quanh loạt ảnh du khách ăn mặc phản cảm tại Hà Giang.

Áp thấp nhiệt đới dự kiến tiến vào biển Đông đêm nay mạnh cỡ nào?

Đề xuất chi 125.500 tỷ đồng để "nâng cao sức khỏe nhân dân" giai đoạn 2026-2035.

Cần Thơ xác định nguyên nhân khiến hơn 74 tấn cá nuôi bị chết.

Cảnh sát biển tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4040.

Hezbollah cảnh báo Israel sau vụ chỉ huy quân sự Tabatabai bị ám sát.

Điện đàm Trung - Mỹ xoay quanh vấn đề Đài Loan./.

(Vietnam+)
