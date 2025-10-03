Giao lưu “Mưa đỏ - Lá thư gửi thanh xuân”: Khi hồi ức chiến tranh chạm trái tim

Buổi tọa đàm mang chủ đề “Mưa đỏ - Lá thư gửi thanh xuân” tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, là nhịp cầu nối giữa nghệ thuật và lịch sử, giữa ký ức chiến tranh và khát vọng tuổi trẻ hôm nay.

Tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, buổi tọa đàm mang chủ đề “Mưa đỏ – Lá thư gửi thanh xuân” đã diễn ra trong không khí xúc động và đầy lắng đọng.

Dưới sự điều phối của Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, buổi giao lưu có sự tham gia của Thượng tá, Nghệ sỹ ưu tú, Đạo diễn Đặng Thái Huyền – đạo diễn bộ phim "Mưa đỏ"; Nghệ sỹ nhân dân, Nhà quay phim Lý Thái Dũng; cùng hai diễn viên trẻ Phương Nam trong vai Tạ và Hoàng Long trong vai Sen.

Những câu chuyện hậu trường, những chi tiết đằng sau ống kính - từ cảnh quay khốc liệt trên sông Thạch Hãn cho tới nỗi niềm khi hóa thân vào nhân vật - đã được chia sẻ đầy chân thực.

Với người nghe, đặc biệt là các bạn sinh viên, đó không chỉ là trải nghiệm điện ảnh mà còn là hành trình chạm đến trái tim./.