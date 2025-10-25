Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Nhiều mục tiêu đột phá phát triển

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Hiện, việc lấy ý kiến đang diễn ra sôi nổi trên cả nước, trong đó có rất nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới với mong muốn góp phần hoạch định đường lối phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.