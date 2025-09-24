Hà Nội được gọi tên trong top 7 điểm đến mùa Thu đẹp nhất ở châu Á

Tạp chí Time Out (Anh) vừa điểm danh top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á, trong đó Hà Nội xếp ở vị trí thứ 5.

Tạp chí Time Out đánh giá Hà Nội là điểm đến lý tưởng để ngắm mùa Thu với không khí se lạnh và khung cảnh lung linh của Tết Trung Thu nơi phố cổ.

Theo chia sẻ của Time Out, Thủ đô của Việt Nam không phải điểm đến mùa Thu quen thuộc đối với du khách quốc tế, tuy nhiên, Hà Nội khác biệt và hấp dẫn bởi các khu phố cổ rực rỡ sắc màu trong dịp này.

Các bạn trẻ lưu lại khoảng khắc mùa Thu Hà Nội tại hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tản bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng mùa Thu với ánh nắng vàng ươm, những con phố rợp lá, không khí vừa nhộn nhịp vừa yên bình đã làm nên bức tranh Thu khó quên. Chính những điều này lại khiến mùa Thu ở thủ đô của Việt Nam trở nên khác biệt, độc đáo và hấp dẫn.

Mùa Thu cũng là mùa thu hoạch của miền Bắc, trùng với Tết Trung Thu. Do đó, du khách có thể trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam như hòa mình vào lễ hội âm nhạc truyền thống, xem múa lân, thưởng thức bánh Trung Thu.

Đêm xuống, ánh sắc rực rỡ của đèn lồng khiến thành phố càng thêm lung linh, kỳ ảo. Thời gian lý tưởng nhất để trải nghiệm mùa Thu Hà Nội là tháng 10 hằng năm.

Cùng nằm trong danh sách các điểm đến mùa Thu ở châu Á của Time Out còn có Ibaraki và Kyoto (Nhật Bản), đảo Nami (Hàn Quốc), Khu thắng cảnh quốc gia Alishan Đài Loan (Trung Quốc), Trương Gia Giới và Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Mỗi nơi mang một màu sắc riêng nhưng đều đem đến cho du khách sự thư thái và dịu dàng của mùa thu châu Á.

Hà Nội mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng. Thế nhưng có lẽ mùa Thu là mùa khiến lòng người say đắm, thổn thức hơn cả. Mùa Thu Hà Nội bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài cho đến tháng 11.

Tiết trời Thủ đô trong những ngày giao mùa đẹp lắm, thế nên nhiều du khách tranh thủ du lịch Hà Nội dịp này để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội khi sang Thu.

Không phải ngẫu nhiên mà mùa Thu Hà Nội lại khiến lòng người say đắm đến thế. Những con đường rợp lá vàng bay, hương hoa sữa ngạt ngào khắp con phố cùng những thức quà bình dị khiến người ta lại càng thêm yêu, thêm nhớ khung cảnh Thủ đô khi giao mùa.

Đến Hà Nội vào độ tháng 9, tháng 10, du khách sẽ phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc trời Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. Ánh nắng vàng của mùa Thu vẫn vô cùng rực rỡ nhưng không còn cảm giác nóng gắt. Nắng len lỏi qua từng hàng cây, kẽ lá, nhuộm một màu tươi mới lên nét đẹp cổ kính, dịu dàng vốn có của mảnh đất Tràng An.

Những con phố Hà Nội khi bước vào Thu cũng dịu dàng, bình yên hơn. Không còn cảnh tấp nập, xô bồ vốn có thường ngày.

Một trong những đặc sản của mùa Thu Hà Nội là những con đường rợp lá vàng bay. Sáng Thủ đô lành lạnh, khoác vội chiếc áo len mỏng rồi lên xe rẽ vào đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng, bạn sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp lãng mạn, bình yên của thành phố này.

Cốm là thức quà không thể thiếu trong mùa Thu ở Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Cả con đường rợp bóng cây, phủ đầy lá vàng. Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những cô, những chị xúng xính trong tà áo dài trắng ghi lại khoảnh khắc mùa Thu dưới những tán cây rợp lá vàng ươm.

Mùa Thu Hà Nội còn đặc trưng bởi mùi hương hoa sữa nồng nàn. Khi Thu chạm ngõ cũng là lúc mùi hoa sữa len lỏi khắp các con phố khiến bao người phải thổn thức.

Du lịch Hà Nội tháng 10, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những bông hoa trắng ngần, kết thành từng chùm nhỏ tạo ra một khoảng trời trắng xóa. Chỉ cần một cây hoa bung nở là cả góc phố lại “tỏa” mùi hương nồng nàn.

Nếu chưa biết mùa Thu Hà Nội có gì thì hãy thử lượn lờ những con phố, bạn sẽ gặp những gánh hàng rong như ôm cả trời Thu.

Đó là gánh hàng mang các loại hoa mùa Thu Hà Nội như hoa cúc vàng, cúc họa mi, hoa ly, cúc thạch thảo… Và cả những gánh hàng chở theo các món quà đặc sản mùa Thu như cốm làng Vòng, sấu chín, thị chín, hồng giòn./.