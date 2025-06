Hà Nội rốt ráo rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Chỉ còn ba này nữa, học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – kỳ thi được đánh giá là căng thẳng nhất trong tất cả các kỳ thi của học sinh Thủ đô do tính cạnh tranh cao.

Rà soát kỹ càng tất cả mọi khâu, từ cơ sở vật chất đến nhân lực, không chủ quan, lơ là, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, minh bạch, công bằng là chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi do đơn vị này tổ chức sáng nay, 3/7.

Nguyên tắc 3 không, 4 đúng và 6 rõ

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhấn mạnh các điểm mới và ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn, quán triệt các khâu liên quan đến công tác tổ chức thi, đặc biệt là công tác coi thi, lưu ý các việc cần làm với từng vị trí từ trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi đến giám thị.

Theo đó, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục của Hà Nội nhấn mạnh nguyên tắc “3 không, 4 đúng, 6 rõ” trong công tác tổ chức thi. Trong đó, “3 không” gồm không lơ là chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huồng. “4 đúng” gồm đúng quy chế, đúng hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; xử lý tình huống đúng hướng dẫn. “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

“Trong mọi tình huống, phải đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và phải có biên bản,” ông Bình nói.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn về công tác coi thi. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ thông tin về các khả năng gian lận thiết bị công nghệ cao, không chỉ thí sinh mà cả phụ huynh. Theo đại diện Công an Hà Nội, do đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao nên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ gian lận, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, các hình thức gian lận ngày càng đa dạng và khó phát hiện.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cũng cung cấp hình ảnh các thiết bị thí sinh có thể sử dụng, hướng dẫn một số phương pháp phát hiện hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử. Với những trường hợp phát hiện hành vi nghi ngờ, lãnh đạo các điểm thi cần lập biên bản, báo ngay cho lực lượng công an và tiến hành điều tra, khoanh vùng, xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi.

Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay để đảm bảo công tác tổ chức, từ ngày 22/5 đến ngày 2/6, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra toàn bộ 201 điểm thi, gồm 93 trường trung học phổ thông, 105 trường trung học cơ sở, 2 trường liên cấp và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Kết quả kiểm tra cho thấy các điểm thi đã bố trí đủ số phòng thi, phòng thi dự trữ, phòng chờ thi, có phương án bảo quản đồ đạc của thí sinh và có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ theo quy định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải đáp các thắc mắc của thí sinh. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Cũng theo bà Oanh, hiện có 40 trường trung học phổ thông đang sửa chữa nên năm nay, số điểm thi là trường trung học cơ sở tăng lên so với mọi năm, trong đó có trường lần đầu tiên được huy động làm điểm thi. Vì vậy, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi cần phải thật kỹ lưỡng để đảm bảo yêu cầu.

Tại thời điểm kiểm tra vẫn còn một số điểm thi chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như chưa có camera, chưa kê bàn ghế đúng quy định, thiếu máy photocopy, máy điện thoại cố định có loa ngoài, chưa có tủ đựng đề thi và bài thi, chưa có giường cho bộ phận trực bảo vệ đề thi và bài thi; thiếu máy phát điện dự phòng, chưa vệ sinh trường, còn tiếp giáp nhà dân... Theo đó, các điểm thi cần nhanh chóng rà soát, khắc phục để đảm bảo yêu cầu phục vụ kỳ thi.

Hà Nội sắp có thêm 3 trường THPT mới, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội sắp có ba trường trung học phổ thông đi vào hoạt động tại các huyện Đông Anh, quận Hoàng Mai và Cầu Giấy với quy mô tuyển sinh lớp 10 từ 10 đến 15 lớp mỗi trường.

Quán triệt công tác chuẩn bị thi cần kỹ lưỡng từng khâu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho hay bắt đầu từ năm sau, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi vào lớp 10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để có thể kết nối tới tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi thay vì chỉ tổ chức theo hình thức trực tiếp với lãnh đạo các điểm thi và lãnh đạo phụ trách điểm thi về phổ biến lại cho cán bộ coi thi như hiện nay. “Điều này vừa giúp tiết thời gian, công sức, vừa tránh sai sót, nhầm lẫn trong truyền đạt thông tin,” ông Cương nói.

Cũng theo ông Cương, Hà Nội đã thành lập 19 đoàn kiểm tra và bắt đầu từ chiều nay sẽ bắt đầu kiểm tra, rà soát lại một lần nữa tất cả các điểm thi để đảm bảo các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi./.