Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe ôtô đâm chết người tại xã Phú Xuyên

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (sinh năm 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 ngày 13/9, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô bồn chở bêtông và xe máy điện đã xảy ra tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên.

Hậu quả, nữ sinh sinh năm 2010 điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, lái xe ôtô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

‎Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ôtô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

‎Hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.

‎Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

Đồng Nai: Làm rõ vụ nam sinh tử vong sau khi đi xe đạp điện té ngã trong trường Lãnh đạo trường THPT Phú Riềng (Đồng Nai) cho biết sự việc không phải do đua xe; nguyên nhân ban đầu có thể do nam sinh khi đi xe ra về thì bị treo (kẹt) tay ga và tự ngã vào tường.