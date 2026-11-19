Triển khai chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững là mục tiêu trọng tâm trong Kế hoạch số 444/KH-UBND vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trương Việt Dũng ký ban hành ngày 16/11/2026.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn thành phố.

Thông qua việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố hướng tới đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống giao thông Thủ đô, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả kết nối giao thông.

Đáng chú ý, Kế hoạch khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe; phát triển hạ tầng trạm sạc điện công cộng, hệ thống đổi pin công cộng, hạ tầng phục vụ giao thông phi cơ giới và các công trình hỗ trợ chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, thành phố chú trọng khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, qua đó tăng cường nguồn lực phục vụ công tác quản lý, bảo trì và đầu tư phát triển các công trình đường bộ, đường sắt địa phương.

Thành phố cũng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng đường bộ; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì, bảo đảm an toàn công trình cầu, hầm đường bộ và công trình đường sắt địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương; bảo đảm an toàn công trình, trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Về phân công, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương; trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt Danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ đối với từng hợp đồng vay của nhà đầu tư.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, cơ chế tài chính, cơ chế ủy thác vốn qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, cơ chế thu, quản lý, sử dụng nguồn thu và các nội dung liên quan đến ngân sách, tài sản công, đấu thầu, đặt hàng theo thẩm quyền; chủ trì hướng dẫn các nội dung thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp hướng dẫn các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, vị trí, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, khả năng cung cấp điện; hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật, an toàn điện, điều kiện đấu nối, khả năng kết nối, sử dụng chung và quyền tiếp cận bình đẳng đối với trạm sạc điện công cộng, hệ thống đổi pin công cộng theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố và các đơn vị liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, mỹ quan đô thị, quảng cáo và các yêu cầu kỹ thuật có liên quan.

Thanh tra thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay, tổ chức trông giữ xe tạm thời, lắp đặt trạm sạc điện công cộng, giải phóng mặt bằng, quảng cáo trên dải phân cách, quản lý, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố lập danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất đối với dự án đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe theo quy định.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, doanh nghiệp quản lý, khai thác tài sản đường sắt địa phương và các đơn vị được giao quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông: Phối hợp cung cấp dữ liệu, hồ sơ tài sản, nhu cầu quản lý, bảo trì, khai thác; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn; phối hợp tuyên truyền, lấy ý kiến, công khai chính sách; rà soát quỹ đất, tuyến đường, hè phố, vị trí trông giữ xe tạm thời, vị trí lắp đặt trạm sạc điện; tiếp nhận, tổ chức thực hiện các hướng dẫn của sở, ngành về tiêu chí, điều kiện, quy trình đối với bãi đỗ xe, trông giữ xe tạm thời, trạm sạc điện công cộng, hệ thống đổi pin công cộng và công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư./.