Hà Nội-Từ mùa Thu lịch sử năm 1945: Lan tỏa ý chí tự cường, khát vọng phát triển

Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội-Từ mùa Thu lịch sử năm 1945."

Đây là hoạt động nổi bật của Thủ đô trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Hà Nội-Từ mùa Thu lịch sử năm 1945.' (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự còn có các đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh 80 năm trước, chính tại quảng trường này đã diễn ra cuộc míttinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước.

Chính nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy, lan tỏa tạo ra mốc son chói lọi của dân tộc, khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - ngày 2/9/1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển, đặc biệt gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế. Trong hành trình đó, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình luôn là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định việc tổ chức chương trình nghệ thuật ngay tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám không chỉ tôn vinh lịch sử vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí tự cường, khát vọng phát triển và quyết tâm tiếp nối truyền thống hào hùng.

Chương trình cũng thể hiện cam kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong việc phát huy tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô xanh-thông minh-hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện.

Chương trình nghệ thuật 'Hà Nội-từ mùa Thu lịch sử năm 1945.' (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với sự kết hợp giữa tính chính luận và sử thi, chương trình tái hiện một trong những dấu mốc quan trọng nhất của lịch sử dân tộc, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, sử dụng các loại hình nghệ thuật bác học, dân tộc, quốc tế cùng công nghệ sân khấu hiện đại và phong cách nghệ thuật đương đại.

"Hà Nội-Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương, 6 hồi, được dàn dựng công phu, ghi lại những lát cắt tiêu biểu trong 80 năm từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.

Từ không khí hào hùng của những ngày mùa thu cách mạng, với nắng Ba Đình rực rỡ và lời Tuyên ngôn độc lập vang dội; đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với khúc tráng ca Hà Nội, những ngày khói lửa ác liệt của trận “Điện Biên Phủ trên không”; và tiếp nối là những “chuyến tàu mùa Xuân” - hình ảnh biểu trưng cho một Hà Nội hào hoa, thanh lịch, vững vàng trên con đường xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hội nhập.

Thông điệp chương trình hướng tới khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn với các thế hệ đi trước; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc.

Âm nhạc của chương trình bắt đầu bằng bản “Quốc tế ca” (Pierre De Geyter) và phần mash-up các ca khúc gắn với khí thế Tổng khởi nghĩa như “Du kích ca” (Đỗ Nhuận), “Tiếng gọi Thanh niên” (Lưu Hữu Phước), “Diệt phátxít” (Nguyễn Đình Thi), “Cùng nhau đi hồng binh” (Đinh Nhu), “Mười chín tháng Tám” (Xuân Oanh), kết thúc bằng hợp xướng “Tiến quân ca” (Văn Cao) hùng tráng.

Đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật là Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh; nhạc sỹ Dương Cầm - giám đốc âm nhạc; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh - chỉ huy dàn nhạc; thạc sỹ Tuyết Minh - tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn.

Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Anh Tú, nghệ sỹ Xuân Hinh, Nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ ưu tú Trần Lin, ca sỹ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng…, các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật và lực lượng của thành phố.

Chương trình sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh hiện đại, cùng nghệ thuật dàn dựng sân khấu đặc biệt, giúp khán giả đắm chìm trong không gian Hà Nội ngàn năm văn hiến, từ mùa thu lịch sử đến những thành tựu nổi bật sau gần 40 năm đổi mới, đi đầu cả nước về văn hóa, chính trị, đối ngoại.

Điểm nhấn của sự kiện là ba màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật, hòa quyện âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, đưa người xem vào “hành trình ánh sáng xuyên thời gian”, từ dấu mốc lịch sử hào hùng, qua không gian văn hóa rực rỡ của Thăng Long-Hà Nội, tới hình ảnh Thủ đô sáng tạo, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên kênh H1-Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, mang tới đông đảo công chúng cơ hội thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa Thủ đô./.

