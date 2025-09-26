Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ họp thượng đỉnh vào tuần tới

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 26/9 thông báo Tổng thống nước này Lee Jae Myung sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại thành phố Busan ở miền Đông Nam Hàn Quốc vào tuần tới.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, bà Kang Yu Jung nêu rõ hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau nhân dịp Thủ tướng Shigeru Ishiba có chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày, từ ngày 30/9-1/10.

Người phát ngôn này nói: “Thông qua cuộc gặp, lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ củng cố nền tảng hợp tác hướng tới tương lai giữa hai nước," đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra phù hợp với việc nối lại “ngoại giao con thoi” giữa hai nước từ tháng trước.

Bà Kang Yu Jung cho biết hai bên sẽ trao đổi thẳng thắn về các biện pháp tăng cường phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng như giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực, đồng thời thúc đẩy các lợi ích chung của hai nước.

Hồi tháng trước, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Shigeru Ishiba đã hội đàm tại Tokyo và khi đó ông Lee Jae Myung đã đề xuất tiến hành cuộc gặp tiếp theo tại Hàn Quốc, song không phải ở thủ đô Seoul.

Nếu được triển khai theo đúng kế hoạch, chuyến thăm tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông Ishiba tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 10 năm ngoái và cũng là lần đầu tiên trong 21 năm một Thủ tướng Nhật Bản đến thăm một thành phố của Hàn Quốc ngoài Seoul.

Đây được dự kiến sẽ là chuyến thăm cuối cùng của ông Shigeru Ishiba tới Hàn Quốc trong cương vị Thủ tướng, sau khi ông công bố ý định từ chức hồi đầu tháng này./.

