Hãng thông tấn Algeria coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), Cơ quan thường trú TTXVN tại Algiers đã có cuộc phỏng vấn ông Bounnah Liazid, Phó Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Algeria (APS).

Ông Bounnah gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN nhân sự kiện quan trọng này, đồng thời khẳng định APS luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với TTXVN, từ trao đổi đoàn, đào tạo, đến chia sẻ kinh nghiệm và sản phẩm thông tin.

Theo ông, một trong những dấu mốc không thể quên trong quan hệ giữa hai cơ quan là sự kiện đau thương năm 1974, khi một số nhà báo Việt Nam và Algeria hy sinh trong tai nạn máy bay.

Ông nhấn mạnh: “Để tưởng nhớ, chúng tôi đã dựng tượng đài gần trụ sở APS. Đó là minh chứng sâu sắc cho tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc.”

Về ý nghĩa hợp tác, Phó Tổng Giám đốc APS cho rằng quan hệ giữa hai hãng đã góp phần bảo đảm dòng thông tin chính thống, khách quan, đặc biệt trong những giai đoạn nhạy cảm.

APS cung cấp cho bạn bè Việt Nam thông tin đáng tin cậy về Algeria, chính phủ, khu vực châu Phi; đồng thời coi TTXVN là nguồn tin chuẩn xác về Việt Nam và khu vực châu Á. Trong nhiều trường hợp, hợp tác này giúp hai bên phòng ngừa và phản bác tin giả.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, APS xác định hiện đại hóa là hướng đi tất yếu. Cơ quan này đang triển khai nhiều dự án số hóa, từ biên tập tin đến phát triển nền tảng đa phương tiện.

Hiện APS phát hành bản tin hình trên internet bằng tiếng Arập và Tamazight, chuẩn bị mở rộng sang 5 ngôn ngữ phổ biến khác gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha.

Ông Bounnah khẳng định: “APS có đủ nền tảng để hợp tác cùng TTXVN, tạo ra những sản phẩm thông tin hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống của hai nước.”

Đánh giá về vai trò TTXVN, ông Bounnah cho rằng đặc thù nổi bật của cơ quan là trở thành cầu nối quan trọng, cung cấp thông tin chính thức và tin cậy cho báo chí, người dân Algeria về Việt Nam và châu Á.

Ông nhấn mạnh trong tương lai gần, APS và TTXVN cần đẩy mạnh hợp tác song phương, phản ánh quan điểm và lập trường của mỗi nước tại các diễn đàn quốc tế, qua đó củng cố tình hữu nghị và giá trị chung.

Hướng về tương lai, lãnh đạo APS cho rằng các cơ quan thông tấn quốc gia, trong đó có APS và TTXVN, cần tiếp tục giữ vai trò là “kênh đối ngoại đặc biệt” bằng việc cung cấp thông tin chuẩn xác, phản ánh cam kết chính trị giữa hai nước.

Ông Bounnah nhấn mạnh: “Báo chí góp phần bảo vệ lợi ích tối cao của đất nước qua các sản phẩm tin, phóng sự, hình ảnh chính thống. Đây cũng là trách nhiệm và sứ mệnh của các cơ quan thông tấn quốc gia.”

Kết thúc cuộc trao đổi, Phó Tổng Giám đốc APS bày tỏ mong muốn hợp tác báo chí giữa hai cơ quan tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối diện nhiều thách thức truyền thông mới./.

