Học giả Singapore: Chìa khóa để Việt Nam vượt thách thức trong kỷ nguyên mới

Chia sẻ đánh giá về những thách thức mà Việt Nam phải vượt qua trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Bilveer Singh - Phó trưởng Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng Việt Nam có lợi thế vì có thể học hỏi kinh nghiệm phát triển của nhiều nước trong khu vực.

Chìa khóa để Việt Nam vượt qua những thách thức trong thời gian tới là nhận thức đúng đắn về yêu cầu cải cách và một ý chí chính trị mạnh mẽ.

Theo Giáo sư Bilveer Singh, ở góc độ nào đó, những cải cách của Việt Nam, kể cả chính quyền hai cấp, không phải là mới. Singapore đã làm được. Malaysia, Thái Lan, Indonesia cũng đã làm được. Vì vậy, một trong những điều Việt Nam cần làm là học hỏi những gì các nước láng giềng đã làm, tránh sai lầm, loại bỏ những bất cập, đón nhận những điều tốt đẹp và tiến về phía trước.

Giáo sư Singh nhận định có nhiều thách thức đối với Việt Nam trong hành trình triển khai các chủ trương đề ra. Ở trong nước, Việt Nam phải đảm bảo phân phối thu nhập một cách bình đẳng, hạn chế tối đa tình trạng phân biệt đối xử, giữ vững đoàn kết.

Ở khu vực, Việt Nam phải bắt kịp và tham gia cuộc chơi với khả năng cạnh tranh cao. Tầm quan trọng về địa chính trị và địa kinh tế khiến Việt Nam cần nâng cao khả năng cạnh tranh ở cả cấp độ toàn cầu, đồng thời quản lý tốt mối quan hệ với các nước lớn.

Trong một môi trường ngày càng cạnh tranh, để tiếp tục thành công, Việt Nam cần duy trì ổn định chính trị, nền tảng kinh tế vững chắc, năng lực cạnh tranh cao, nâng cấp hệ thống giáo dục, dân số trẻ và chăm chỉ, luật pháp phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Để làm được những điều đó, theo Giáo sư Singh, Việt Nam cần những người lãnh đạo có năng lực, công tâm, công bằng, được nhân dân ủng hộ. Chìa khóa là cả lãnh đạo và người dân Việt Nam phải biết lý do tại sao cần phải cải cách và thực hiện mục tiêu đó với ý chí chính trị mạnh mẽ, để cải cách không bị lãng phí./.

