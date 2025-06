Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về xung đột Iran-Israel

Chiều 13/6 (rạng sáng 14/6 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến xung đột mới nhất giữa Iran và Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo tuyên bố các vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự ở Iran là một bước leo thang nguy hiểm mới ở Trung Đông.

Bà Rosemary cho biết hậu quả của các cuộc tấn công là điều có thể thấy rõ, đồng thời nhắc lại việc Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mọi hành động leo thang quân sự.

Quan chức cấp cao Liên hợp quốc hối thúc cả Israel và Iran thể hiện kiềm chế tối đa và "bằng mọi giá phải tránh sa vào một cuộc xung đột khu vực nghiêm trọng và quy mô lớn hơn cho khu vực và thế giới."

Phó Tổng thư ký Rosemary kêu gọi các bên liên quan tiếp tục theo đuổi kênh ngoại giao và đối thoại, khẳng định một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán vẫn là hướng đi tốt nhất để đảm bảo bản chất hòa bình cho chương trình hạt nhân của Iran.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo mọi hành động leo thang quân sự sẽ "đẩy khu vực Trung Đông đến nguy cơ thảm họa hạt nhân."

Trong khi đó, Đại sứ Pakistan Asim Iftikhar Ahmad khẳng định Iran có toàn quyền tự vệ.

Trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng Bảo an, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này đang giữ liên lạc thường xuyên với Cơ quan Quản lý Hạt nhân Iran để đánh giá tình trạng các cơ sở bị ảnh hưởng và xác định các ảnh hưởng lớn hơn đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Ông Rafael Grossi cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh và an toàn hạt nhân, cũng như hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế.

Hội đồng Bảo an nhóm họp khẩn cấp sau khi vào đêm 13/6, Israel đã mở hàng loạt cuộc không kích gây thương vong nhằm vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran, trong đó có cả cơ sở làm giàu urani Natanz.

Các cuộc không kích cũng gây thiệt hại đáng kể và thương vong cho dân thường. Để đáp trả, Iran sau đó đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tấn công thủ đô Tel Aviv và một số khu vực của Israel.

Cộng đồng quốc tế tìm cách hạ nhiệt tình hình

Ngày 13/6, trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang xung đột. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các kênh đối thoại và ngoại giao để giải quyết bất đồng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt lo ngại trước những diễn biến gần đây, bao gồm các báo cáo liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân. Ấn Độ kêu gọi cả Iran và Israel tránh bất kỳ bước đi nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình.”

Người dân đổ xuống đường phố thủ đô Tehran sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran, ngày 13/6. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi cả hai bên "kiềm chế để không leo thang hơn nữa và gây bất ổn cho toàn bộ khu vực."

Thủ tướng Merz tuyên bố Đức sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ công dân của mình tại Israel, Iran và toàn bộ khu vực. Hơn nữa, cũng cần tăng cường bảo vệ các cơ sở của người Do Thái và Iran tại Đức.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có một loạt cuộc điện đàm với với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau cuộc khủng hoảng Iran.

Các nguồn tin cho biết các cuộc điện đàm trên của Thủ tướng Meloni nhằm chuẩn bị cho những cuộc điện đàm sau đó với các bên liên quan chính trong khu vực Trung Đông và là một phần của hoạt động ngoại giao đang diễn ra của Rome nhằm phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cam kết nước này sẽ cùng các đối tác trong khu vực nỗ lực ngăn chặn việc Israel tiếp tục tấn công Iran càng sớm càng tốt.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar sau cuộc điện đàm của Ngoại trưởng nước này với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Qatar sẽ hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế để Trung Đông tránh được những hậu quả thảm khốc./.

