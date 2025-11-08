Hơn 1 nghìn quân dân Đà Nẵng quyết bảo vệ kè An Lương

Sạt lở uy hiếp bờ kè An Lương, lực lượng tại chỗ, bộ đội và người dân Duy Nghĩa lập tức vào vị trí, chuyền tay bao cát, đóng cọc kè, dựng “thành lũy” giữ bờ, giữ nhà giữa mưa gió.

Từ 28/10, tại bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở do mưa lũ kết hợp triều cường. Theo người dân, ban đầu chiều dài sạt lở khoảng 200 m, đến nay đã lan rộng hơn 2 km, uy hiếp khu dân cư ven sông Thu Bồn. Trước nguy cơ xói lở tiếp diễn, chính quyền và các lực lượng tại chỗ khẩn trương tổ chức gia cố khẩn cấp theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Hàng chục nghìn bao cát được đổ, nén, xếp lớp tạo tuyến kè tạm màu trắng thay cho các đoạn đã sập. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sư đoàn 315, lực lượng công an, dân quân và người dân xã Duy Nghĩa túc trực 24/24, chia ca kíp theo từng đoạn xung yếu; vừa chuyển vật liệu, vừa đóng cọc, chèn đá hộc để tăng ổn định chân kè.

Mỗi ngày, hàng nghìn người tham gia gia cố, giành giật từng mét bờ trước con sóng dữ nơi sông Thu Bồn đổ ra biển. Bên cạnh thi công, lực lượng tại chỗ duy trì trực canh, cập nhật mực nước, bổ sung vật liệu ở các “điểm yếu”, đồng thời phối hợp phân luồng người và phương tiện để bảo đảm an toàn khu vực kè.

Mục tiêu trước mắt là giữ ổn định tuyến kè tạm, bảo vệ nhà cửa và sinh kế của người dân; đồng thời chuẩn bị phương án tiếp tục gia cố khi thời tiết còn diễn biến phức tạp./.