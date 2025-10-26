Hợp tác đa phương - nền tảng bảo đảm an ninh mạng trong thời đại số

Chiều 26/10, các phiên bên lề cấp cao đã được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu từ Bộ Ngoại giao và Bộ Công an của các quốc gia tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Trong khuôn khổ Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, việc tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả đóng vai trò then chốt nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy.

Các quốc gia cần phối hợp chặt chẽ trong chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực kỹ thuật và pháp lý, đồng thời thúc đẩy hợp tác công-tư trong phát hiện, ngăn chặn hành vi tấn công mạng.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức cộng đồng về an ninh mạng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người dùng và củng cố niềm tin số toàn cầu./.