Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-New Zealand

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là lĩnh vực hợp tác có nhiều thế mạnh giữa hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 13 của New Zealand với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 và 2024 đều đạt 1,3 tỷ USD.

Trong khi đó, New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam (xếp thứ 41 về xuất khẩu và 37 về nhập khẩu).

Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép; và nhập khẩu từ New Zealand mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa, hoa quả, gỗ, nguyên liệu phụ liệu dệt, may, da giày, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, phế liệu sắt thép, sắt thép các loại…

Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026./.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025).