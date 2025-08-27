Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8, thúc đẩy hợp tác toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee kể từ khi ông nhậm chức, diễn ra trong bối cảnh năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn./.