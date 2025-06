Huế: Hàng nghìn người dân tham gia "ghi dấu chân xanh" để biển sạch nhựa

Sáng 1/6, tại bãi biển Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4 và Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Míttinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 1-8/6 và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết với danh hiệu “Thành phố xanh quốc gia,” “Thành phố bền vững môi trường ASEAN,” những năm qua, thành phố Huế luôn chú trọng bảo vệ môi trường thiên nhiên, xanh hóa đô thị, phát triển du lịch xanh, xử lý nước và rác thải hiệu quả.

Địa phương đã tạo dấu ấn bởi không chỉ là thành phố văn hóa di sản mà còn tạo được hệ sinh thái với cảnh quan thân thiện môi trường, không gian đô thị xanh-sạch-sáng, phát triển bền vững, giúp người dân sống hài hòa với thiên nhiên, cùng nhau viết nên câu chuyện đô thị di sản xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kêu gọi các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn có hành động thiết thực nhằm giải quyết vấn đề về ô nhiễm chất thải nhựa, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững, chung tay gìn giữ đại dương.

Song song đó, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thúc đẩy hành động hướng tới lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, góp phần kiểm soát ô nhiễm nhựa, bảo vệ môi trường, thực hiện các cam kết khí hậu và mục tiêu phát triển bền vững.

Ngay sau míttinh, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố Huế và lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng tham gia sự kiện đi bộ nhặt rác "Hue Plogging 2025" với thông điệp “Dấu chân xanh, biển sạch nhựa” tại các bãi biển Vinh Thanh, An Hải (phường Thuận An, quận Thuận Hóa), Đầm Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang), Làng chài Ngư Mỹ Thạnh - Bến đò Cồn Tộc (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Quý Phương (trái) tham gia sự kiện đi bộ nhặt rác Hue Plogging 2025. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những người tham gia thực hiện hoạt động chính là đi bộ, chạy bộ nhặt rác, đi thuyền vớt rác dọc khu vực từ bãi biển Vinh Thanh đến bãi biển An Hải, Đầm Chuồn và Ngư Mỹ Thạnh-Cồn Tộc với mục tiêu xóa bỏ điểm nóng ô nhiễm rác thải tại các khu vực này.

Ngoài ra, người chơi còn vượt qua các trạm thử thách phụ là sự kết hợp giữa hoạt động thể thao và trí tuệ, với các chủ đề: Giải cứu Hải Âu, giải cứu San Hô, đi kèm các nội dung khuyến khích thực hành giảm rác thải nhựa và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn.

Trung tá Lý Ngọc Hậu - Ban Thanh niên Quân đội cho hay, đây là một hoạt động rất ý nghĩa không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tích cực đến mỗi người dân nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng về tinh thần, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong bối cảnh đời sống xã hội, kinh tế đang bị ảnh hưởng rất lớn từ biến đổi khí hậu.

Kết thúc sự kiện, Ban Tổ chức trao tặng các giải thưởng cho các đội đi bộ, chạy bộ, chèo thuyền nhặt rác xuất sắc nhất, đội chơi vượt qua các trạm thử thách xuất sắc nhất và đội chơi tham gia thử thách trực tuyến thu hút nhiều lượt quan tâm nhất.

Thông qua sự kiện "Hue Plogging 2025," hơn 3,2 tấn rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa và 10 tấn bèo tại các bãi biển đã được thu gom.

Quản lý dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” Hoàng Ngọc Tường Vân cho hay sau thành công của hai mùa đầu tiên vào năm 2023 và 2024, thương hiệu sự kiện Hue Plogging đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân Cố đô.

Với lần tổ chức thứ ba này, Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi không chỉ của người dân Huế mà còn cả du khách về việc giảm thiểu sử dụng nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định và chung tay gìn giữ vẻ đẹp trong lành của biển và đầm phá Huế.

Tinh thần “đi bộ nhặt rác,” xóa điểm nóng ô nhiễm rác thải là sự kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và hành động vì môi trường, đang từng bước trở thành điểm nhấn đặc sắc trong chiến dịch giảm nhựa của thành phố.

Ban Tổ chức mong rằng khi những hành động xanh trở thành thói quen hàng ngày, Huế sẽ ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành đô thị giảm nhựa tiêu biểu của miền Trung Việt Nam.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế trao tặng 40 thùng thu gom rác tái chế công cộng theo mô hình Ngày Chủ nhật xanh cho 5 phường, xã ven biển.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng cho Thượng úy Hồ Văn Tư, cán bộ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4.

Ngoài ra, 10 gia đình ngư dân được tặng cờ Tổ quốc, áo phao và quà; 10 học sinh học giỏi vượt khó trên địa bàn xã Vinh Thanh được nhận quà./.

Trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao và quà cho các gia đình ngư dân trên địa bàn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vinh Thanh. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đổi mới phương thức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo cần được chính quyền các địa phương tăng cường, nhất là kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các đảo.