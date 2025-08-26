Huế và Đà Nẵng chinh phục thị trường du khách Malaysia

Với thông điệp mạnh mẽ "Miền Trung Việt Nam: Một điểm đến, vô vàn trải nghiệm," đại diện ngành du lịch thành phố Đà Nẵng và Huế đã phối hợp với phía Malaysia tổ chức một sự kiện đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 26/8, khẳng định tiềm năng to lớn trong việc thu hút du khách Malaysia, đặc biệt là du khách Hồi giáo.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết Malaysia hiện là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch miền Trung. Số liệu cho thấy trong năm 2024, Huế và Đà Nẵng đã đón gần 230.000 lượt khách Malaysia và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, con số này đã tăng lên 140.000 lượt.

Bà Hoài Trâm cho biết để đạt được thành công này, các địa phương đã chủ động xây dựng dịch vụ thân thiện với người theo đạo Hồi. Nhiều nhà hàng đã đạt chứng nhận Halal và các cơ sở lưu trú cũng nâng cấp dịch vụ để mang đến sự thoải mái tối đa cho du khách.

Bà chia sẻ miền Trung là sự kết hợp hoàn hảo giữa các di sản văn hóa thế giới, lễ hội sôi động và nhiều trải nghiệm đa dạng, đồng thời bày tỏ mong muốn đưa Huế và Đà Nẵng trở thành bộ đôi lý tưởng cho du khách Malaysia.

Ông Phua Tai Neng, Tổng Thư ký Hiệp hội các đại lý du lịch và lữ hành Malaysia (MATTA), cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng các sản phẩm du lịch tại miền Trung hấp dẫn du khách Malaysia.

Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, ông khẳng định miền Trung Việt Nam thực sự là một điểm đến tuyệt vời, hội tụ từ các di sản thế giới, bãi biển tuyệt đẹp, nền ẩm thực đặc sắc đến du lịch golf đẳng cấp.

Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ thân thiện với người theo đạo Hồi và khuyến khích tiếp tục quảng bá mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Phua Tai Neng hy vọng sự kiện lần này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các đại lý du lịch, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Các đối tác du lịch hào hứng chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện. (Ảnh; Quang Hoàn/TTXVN)

Cùng quan điểm này, ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, nhấn mạnh lợi thế của miền Trung Việt Nam bao gồm vị trí địa lý gần gũi, đường bay thuận tiện và sự tương đồng về văn hóa.

Để tiếp tục phát triển thị trường này, ông đề xuất ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm, bao gồm tăng cường kết nối hàng không, mở thêm các chuyến bay để du khách dễ dàng di chuyển; phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt, đặc biệt là ẩm thực Halal, nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của du khách Hồi giáo; tăng cường liên kết kinh doanh, tạo điều kiện cho các đối tác du lịch hai nước gặp gỡ và hợp tác.

Sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới thông qua hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), với sự tham gia của 20 doanh nghiệp du lịch từ Huế và Đà Nẵng và hơn 100 đối tác Malaysia.

Chương trình xúc tiến du lịch này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thỏa thuận tiềm năng, thu hút thêm du khách Malaysia đến khám phá vẻ đẹp của miền Trung Việt Nam trong tương lai gần./.

