Nghệ thuật và áo dài truyền thống gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam-Malaysia

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025), sáng 24/8, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã diễn ra một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa mang tên "Vietnam Art Parade" (Diễu hành Nghệ thuật Việt Nam).

Sự kiện do Tòa thị chính thành phố Kuala Lumpur và Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân thủ đô Malaysia cũng như đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các bang của Malaysia như Kuala Lumpur, Klang, Penang và Johor.

Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong không khí hữu nghị, chương trình đã mang đến những màn trình diễn văn hóa đặc sắc của Việt Nam, bao gồm điệu nhảy sôi động trên nền nhạc "Khát vọng tuổi trẻ" và vũ điệu uyển chuyển "Một vòng Việt Nam."

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn áo dài truyền thống. Thiết kế độc đáo mang tên "Áo dài Hữu nghị Malaysia-Việt Nam" của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Tà áo dài được kết hợp khéo léo với hình ảnh quốc kỳ và quốc hoa của hai nước, trở thành một biểu tượng tinh tế cho sự đoàn kết và giao thoa văn hóa.

Bên cạnh đó, người dân Malaysia và bạn bè quốc tế tham dự sự kiện còn có cơ hội thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam đích thực tại các gian hàng văn hóa, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đất nước và con người Việt Nam.

Chị Nguyễn Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Malaysia, tác giả thiết kế “Áo dài hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Thị trưởng Kuala Lumpur, bà Maimunah Mohd Sharif, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam cho các sự kiện văn hóa của thành phố.

Bà đặc biệt ấn tượng với tà "áo dài hữu nghị," cho rằng sự kết hợp hài hòa hình ảnh biểu trưng của hai nước là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa Malaysia và Việt Nam. Thị trưởng Maimunah Mohd Sharif tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa hai nước cũng như giữa các thành phố của Việt Nam với Kuala Lumpur sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cũng tại sự kiện, bà Maimunah Mohd Sharif chia sẻ thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của các hoạt động cộng đồng trong việc xây dựng sức sống cho đô thị.

Sự kiện được lồng ghép vào chương trình "Car-Free Morning" (Buổi sáng không xe) của thành phố, một sáng kiến biến khu vực di sản của Kuala Lumpur thành không gian đi bộ và sinh hoạt cộng đồng vào mỗi cuối tuần.

Thị trưởng Maimunah Mohd Sharif khuyến khích các thành phố khác cũng học hỏi mô hình này để "tạo không gian cho người dân," bởi sáng kiến không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông mà còn tạo cơ hội để người dân kết nối, giao lưu và xây dựng một cộng đồng sôi động.

Sự kiện "Diễu hành Nghệ thuật Việt Nam" tại Kuala Lumpur là minh chứng rõ nét cho tình cảm hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.

Diễu hành áo dài hữu nghị Malaysia – Việt Nam tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa và sự hiện diện của những người bạn Việt Nam trong trang phục truyền thống, chương trình đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác và gắn kết.

Lễ kỷ niệm chung không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là cam kết cho tương lai, khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị giữa Việt Nam-Malaysia cũng như trong khuôn khổ hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.

Cộng đồng người Việt tại Malaysia chụp ảnh lưu niệm cùng Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Binti Mohd Sharif (hàng sau, giữa, khăn xanh) sau khi kết thúc diễu hành. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)