Hưng Yên: Bắt hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Tình trạng bơm, hút cát diễn ra rầm rộ trên sông Hồng. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Chiều 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn giáp ranh giữa huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) và hai huyện Gia Lâm, Thanh Trì (thành phố Hà Nội).

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/1, Tổ công tác liên quân gồm: Phòng Cảnh sát Giao thông; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường; Phòng Cảnh sát Cơ động; Công an huyện Văn Giang (Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra phương tiện và bắt giữ một tàu thủy vỏ bêtông cốt thép không có số đăng ký đang sử dụng hệ thống máy, ống hút để hút cát và nước từ lòng sông Hồng, sau đó bơm lên khoang chứa của một phương tiện tàu thủy vỏ sắt có số đăng ký VP-1947.

Tại thời điểm tra, tàu hút cát có 5 người, tuy nhiên, họ đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy tờ của phương tiện và đã thừa nhận hoạt động khai thác cát trái phép.

Tàu thủy vỏ sắt có 3 người, trong đó N.T.L (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) là chủ tàu. Vào tối 16/1, N.T.L cùng hai người trên tàu đã điều khiển tàu VP-1947 lấy cát từ tàu thủy vỏ bêtông cốt thép.

Tại thời điểm kiểm tra, hai khoang chứa hàng có khoảng 150m3 cát. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện này đã hết hiệu lực từ ngày 21/12/2023.

Ngay sau khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép, lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát, giữ nguyên vị trí, hiện trạng phương tiện và tiến hành lập biên bản vụ việc, lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Lực lượng chức năng chuyển hồ sơ vụ việc cho phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

