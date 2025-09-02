Indonesia nỗ lực xoa dịu căng thẳng xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 1/9, Chính phủ Indonesia thông báo thành lập Hội đồng Phúc lợi Lao động và Lực lượng Đặc nhiệm Phòng ngừa sa thải nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động.

Thông tin này được Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto công bố tại cuộc họp báo ở Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia (IDX), Jakarta.



Bộ trưởng Hartarto cho biết quyết định trên là phản ứng trực tiếp trước những yêu cầu từ các công đoàn trong loạt biểu tình lao động lan rộng trên toàn quốc cuối tháng 8.

Hai tổ chức mới sẽ đóng vai trò hệ thống cảnh báo sớm, thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện cho đối thoại xã hội giữa chính phủ, doanh nghiệp và công đoàn.

Điều này sẽ góp phần đảm bảo duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế song song với bảo vệ người lao động, đúng như chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto.



Thông báo về việc thành lập hai tổ chức trên được đưa ra chỉ vài ngày sau các cuộc biểu tình lao động kéo dài từ 25 đến 31/8 diễn ra tại nhiều địa phương trên khắp Indonesia.

Một số nơi đã xuất hiện tình trạng bất ổn và hỗn loạn. Bộ trưởng Công trình Công cộng Dody Hanggodo cho biết các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính gần 900 tỷ rupiah (53 triệu USD).

Theo chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto, Bộ Công trình Công cộng đã trích quỹ khẩn cấp để khởi động sửa chữa các công trình bị hư hại. Ông Hanggodo nhấn mạnh kinh phí này được lấy từ quỹ khẩn cấp và nội bộ, không ảnh hưởng đến các chương trình quốc gia khác.



Tổng thống Prabowo đã chỉ thị Quân đội và Cảnh sát giữ vững đoàn kết và phối hợp nhằm bảo đảm ổn định quốc gia.

Đồng thời, ông kêu gọi người dân không để bị kích động hoặc chia rẽ, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc trong giai đoạn căng thẳng xã hội hiện nay./.

Tổng thống Indonesia công bố các biện pháp xoa dịu căng thẳng chính trị Từ 25-30/8, biểu tình biến thành bạo lực đã diễn ra quanh khu vực nhà Quốc hội ở Jakarta nhằm phản đối một số chính sách gây tranh cãi, cũng như một số phát ngôn trái chiều của một vài nhà lập pháp.