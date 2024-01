iPhone lọt top bán chạy nhất Trung Quốc bất chấp nhiều thách thức

Điện thoại thông minh Apple iPhone 15 tại Bắc Kinh. (Nguồn: Bloomberg)

iPhone của Apple Inc. lần đầu tiên nằm trong tốp những chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất tại Trung Quốc, cho thấy một màn thể hiện đáng ngạc nhiên trước sự cạnh tranh khốc liệt trong nước và các lệnh cấm ngày càng mở rộng của chính phủ nước này đối với công nghệ của công ty Mỹ.

Công ty theo dõi thị trường IDC cho biết iPhone đứng đầu về số lượng xuất xưởng trong quý 4/2023 và trong cả năm 2023. Thông tin này được đưa ra sau khi một số nhà phân tích, bao gồm cả Jefferies, cho biết doanh số bán iPhone đã giảm trong quý 4/2023.

IDC cũng ghi nhận sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các tên tuổi trong nước như Huawei Technologies Co., song các chương trình giảm giá và khuyến mại kịp thời đã giúp giảm bớt tổn hại cho Apple.

Dữ liệu của IDC cho thấy kết quả đạt được trong quý 4/2023 của Apple phần lớn là nhờ doanh số bán hàng sụt giảm ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong năm 2023, doanh số bán hàng của Apple sụt giảm khoảng 2,2%, tốt hơn so với các đối thủ trong nước như Honor Device Co. và Vivo, cả hai đều ghi nhận mức sụt giảm hai chữ số và tổng xuất khẩu giảm 5%.

Theo IDC, năm 2023 là năm đánh dấu số lượng điện thoại thông minh ở Trung Quốc thấp nhất trong 10 năm, do sự phục hồi kinh tế và tâm lý người tiêu dùng suy yếu. Năm 2023 cũng ghi nhận sự trở lại ấn tượng của hãng điện thoại nội địa Huawei khi ra mắt dòng Mate 60, đưa hãng này trở lại top 5 nhà sản xuất hàng đầu ở Trung Quốc trong quý 4/2023, với số lượng xuất xưởng tăng 36%.

Nhà phân tích nghiên cứu Arthur Gao của IDC cho biết việc Apple leo lên vị trí dẫn đầu vào năm 2023, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh mới từ Huawei và tâm lý chi tiêu yếu kém đã đánh dấu một sự thành công to lớn. Apple đạt được điều này nhờ vào các chương trình ưu đãi giá kịp thời trên các kênh bên thứ ba, giúp kích thích nhu cầu.

Apple cũng giành ngôi vị là nhà bán điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong năm 2023, sau khi doanh số bán iPhone sụt giảm ít hơn điện thoại thông minh Galaxy của Samsung Electronics Co.

Tuy nhiên, dòng sản phẩm iPhone 15 đang phải đối mặt với những trở ngại trong việc duy trì nhu cầu ở Trung Quốc, nơi các nhà phân tích dự báo doanh số bán hàng sẽ tiếp tục suy yếu./.

