Iran đạt bước tiến đáng kể trong phát triển tế bào gốc và liệu pháp tế bào

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực tế bào gốc và liệu pháp tế bào, vươn lên vị trí thứ 8 trên thế giới so với vị trí thứ 12 của năm trước.



Ông Mostafa Qanei, một quan chức thuộc Văn phòng Phó Tổng thống phụ trách Khoa học và Công nghệ, cho biết trong năm ngoái, Iran chỉ có một sản phẩm liệu pháp tế bào được đưa ra thị trường và đứng thứ 12 thế giới. Nhưng năm nay, với 5 sản phẩm, Iran đã vươn lên vị trí thứ 8 toàn cầu.



Ông Qanei khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là nằm trong top 5 quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này, đồng thời loại bỏ nhu cầu bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị."



Ông Saeed Sarkar, một quan chức khác từ Văn phòng Phó Tổng thống phụ trách Khoa học và Công nghệ, cho biết có 20 dự án công nghệ liên quan đến lĩnh vực y tế đang được triển khai trong năm hiện tại của Iran, kết thúc vào tháng 3/2026.



Theo Đài Truyền hình Nhà nước IRIB, những dự án này bao gồm sản xuất thuốc điều trị teo cơ tủy sống (SMA), phát triển bộ kit phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác, dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 40 triệu USD ngoại tệ.



Liên quan đến dược liệu, ông Sarkar chia sẻ: "Chúng tôi đang theo đuổi hai mục tiêu chính. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả của dược liệu nhờ các công nghệ như công nghệ nano, ví dụ như sử dụng nano-capsule chứa curcumin để tăng khả năng hấp thụ. Thứ hai là tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để ghi nhận hiệu quả của y học cổ truyền và trình kết quả lên Bộ Y tế để xác thực."



Đề cập đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế, ông Sarkar cho biết: “Chúng tôi đang triển khai các công cụ AI trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh (X-quang) và giải phẫu bệnh. Các thiết bị này sẽ hỗ trợ bác sỹ trong việc chẩn đoán chính xác hơn, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.”



Ông nhấn mạnh tiềm năng to lớn của AI trong lĩnh vực y tế, đồng thời cho rằng công nghệ này có thể nâng cao độ chính xác và tốc độ ra quyết định lâm sàng trong khi giảm chi phí và rủi ro điều trị.



Hồi tháng 2, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Mehdi Pirsalehi, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Iran, cho biết nước này đã sản xuất thành công các sản phẩm liệu pháp tế bào được FDA (Mỹ) phê duyệt. Ông cho biết một số sản phẩm liệu pháp gene cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.



Ông Pirsalehi cũng nhấn mạnh sự tiến bộ khoa học của Iran trong lĩnh vực dược phẩm và khả năng của các nhà khoa học Iran trong việc phát triển các kỹ thuật hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành dược./.

