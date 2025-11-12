Thế giới

Israel bác thông tin đạt thỏa thuận trục xuất các tay súng Hamas mắc kẹt ở Gaza

Israel phủ nhận thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận cho phép khoảng 100-200 tay súng Hamas mắc kẹt ở Gaza rời khỏi khu vực.

Báo Times of Israel dẫn nguồn một quan chức Israel ngày 11/11 cho biết Chính phủ nước này phủ nhận thông tin cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner - đã đạt được thỏa thuận cho phép khoảng 100-200 tay súng Hamas bị bao vây trong hệ thống đường hầm ở Rafah được rời khỏi khu vực.

Nguồn tin cho biết: “Hiện chưa có giải pháp nào được thống nhất liên quan đến các tay súng khủng bố ở Rafah.”

Trước đó, kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin Israel đã đề xuất một phương án thỏa hiệp nhằm chấm dứt bế tắc, theo đó các tay súng Hamas sẽ được rời khỏi các đường hầm nằm ở phía Israel kiểm soát của “đường vàng” (Yellow Line), với điều kiện họ giao nộp vũ khí và cam kết không quay lại hoạt động khủng bố.

Nguồn tin của báo Ynet cho biết thêm, Mỹ - thông qua ông Jared Kushner, hiện đang có mặt tại Israel - đã gây sức ép yêu cầu Israel nhanh chóng giải quyết tình hình ở Rafah để tránh ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán về tương lai Gaza.

Theo các nguồn tin ngoại giao, kế hoạch chưa thể tiến triển do chưa có quốc gia nào đồng ý tiếp nhận nhóm tay súng này nếu họ bị trục xuất khỏi Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đóng vai trò trung gian chính trong các cuộc thương lượng do Washington điều phối, song chưa có kết quả cụ thể.

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Washington để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza và các bước tiếp theo nhằm duy trì ổn định khu vực, thể hiện vai trò trung tâm của Ankara trong tiến trình giám sát thỏa thuận.

Trong nhiều tuần qua, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố sẽ không cấp hành lang an toàn cho các tay súng Hamas ở Rafah và mọi giải pháp chính trị chỉ có thể xem xét sau khi họ đầu hàng vô điều kiện./.

