Mỹ tìm cách giải quyết việc các tay súng Hamas mắc kẹt ở Rafah

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 10/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc gặp tại văn phòng ở Jerusalem với Phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner, cũng là con rể của ông Trump.

Ông Kushner đến Israel hôm 9/11 để thảo luận với Thủ tướng Netanyahu về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dự kiến cũng sẽ tới Israel và tham gia cuộc thảo luận sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên các bên gặp nhau. Hồi tháng trước, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc họp ba bên với ông Kushner và ông Witkoff để trao đổi về tình hình khu vực và các bước tiến trong kế hoạch hòa bình của Washington.

Theo nguồn tin của báo Jerusalem Post, một số quan chức cấp cao Israel cho biết sức ép từ Mỹ có thể buộc Israel phải linh hoạt hơn trong vấn đề liên quan đến các tay súng Hamas đang ẩn náu trong hệ thống đường hầm tại Rafah.

Các quan chức Mỹ được cho là đã bày tỏ mong muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này, đồng thời ủng hộ phương án cho phép các tay súng Hamas “rời đi an toàn” sau khi thi thể của binh sỹ Hadar Goldin, người bị Hamas bắt giữ trong cuộc xung đột năm 2014, được trao trả.

Khoảng 200 tay súng Hamas hiện bị mắc kẹt trong hệ thống đường hầm ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, sau khi lực lượng Israel bao vây toàn bộ khu vực và Ai Cập kiên quyết đóng cửa biên giới. Đây vốn là thành trì cuối cùng của Hamas, nơi các tay súng rút lui cố thủ khi quân đội Israel mở chiến dịch tổng tấn công.

Không thể trốn thoát hay đầu hàng mà không bị bắt, họ nay trở thành tâm điểm của các cuộc thương lượng quốc tế, khi Mỹ và một số nước Arab đề xuất “lối thoát an toàn” để chấm dứt chiến sự, trong khi Israel vẫn cứng rắn bác bỏ mọi thỏa thuận cho phép những tay súng này rời đi.

Chuyến thăm của ông Kushner diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Gaza, một kế hoạch được mô tả là “bản đồ lộ trình” hướng tới ổn định khu vực và ngăn tái bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas.

Các cuộc thảo luận gần đây giữa Thủ tướng Netanyahu và các ông Kushner và Witkoff được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước các cuộc tiếp xúc cấp cao sắp tới giữa Israel, Mỹ và các đối tác khu vực, trong đó vấn đề nhân đạo ở Rafah và vai trò của Hamas tiếp tục là điểm nóng gây tranh cãi.

Liên quan đến kế hoạch hòa bình của Mỹ, cùng ngày, cố vấn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash cho biết nước này sẽ không tham gia lực lượng quốc tế ổn định Gaza vì hiện nay chưa có khuôn khổ hoạt động rõ ràng.

Tuyên bố này một lần nữa cho thấy những khó khăn trong triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) tạm thời tại Gaza, một trong các trọng tâm của thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Trump thúc đẩy.

Từ khi khái niệm ISF được đề xuất, danh sách các quốc gia tham gia liên tục thay đổi giữa Ai Cập, UAE, Chính quyền Palestine (PA), Indonesia, Pakistan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng lực lượng này sẽ sớm được triển khai tại Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh đang được duy trì sau hai năm giao tranh./.