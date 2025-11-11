Multimedia
Mỹ tìm mọi cách giải thoát các tay súng Hamas mắc kẹt ở đường hầm Dải Gaza

Một số quan chức cấp cao Israel cho biết sức ép từ Mỹ có thể buộc Israel phải linh hoạt hơn trong vấn đề liên quan đến các tay súng Hamas đang ẩn náu trong hệ thống đường hầm tại Rafah.

Viết Thành

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:



Thanh tra IAEA xuất hiện tại các cơ sở hạt nhân của Iran.

Nhóm tin tặc thân Hamas tiết lộ các dự án quân sự giữa Israel-Australia.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
