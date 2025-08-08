Du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22,5% trong 7 tháng năm 2025

Trong 7 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

infographics-khach-quoc-te-7-thang.jpg

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 7/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, đã có 12,2 triệu lượt khách quốc tế chọn Việt Nam là điểm dừng chân, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024./.

