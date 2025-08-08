Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22,5% trong 7 tháng năm 2025

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 7/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, đã có 12,2 triệu lượt khách quốc tế chọn Việt Nam là điểm dừng chân, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024./.
Khách từ thị trường châu Âu tăng giữa mùa thấp điểm của du lịch quốc tế
Đang mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng lượng khách đến trong tháng 7 tăng so với tháng 6, đặc biệt là các thị trường châu Âu tăng 38%. Trong đó, khách từ Ba Lan và Thụy Sỹ tăng 44,8% và 15,8%.