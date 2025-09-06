Khai mạc Tháng Văn hóa đường phố “Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc”

Tối 6/9, Tháng Văn hóa đường phố với chủ đề “Lâm Đồng-Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc” đã diễn ra tại phường Phan Thiết. Đây là hoạt động chính nằm trong chương trình “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Trong đêm đầu tiên, khuôn viên Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thu hút hàng trăm người dân và du khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.

Nơi thu hút nhất là các gian hàng ẩm thực, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ba miền, đặc sản vùng miền như: chả mực Hạ Long, bánh bò thốt nốt, hủ tiếu Mỹ Tho, hải sản tươi ngon Phan Thiết, đặc biệt là các gian hàng giới thiệu ẩm thực Lào, Thái Lan…

Bên cạnh đó, không gian còn tái hiện những nét văn hoá xưa qua mô hình làng nghề truyền thống như: nghề nông, nghề làm gốm, tò he…, kết hợp khu vực trưng bày và bày bán sản phẩm tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ.

Xuyên suốt là chương trình nghệ thuật đường phố sôi động với các tiết mục nhảy sôi động, các phần trình diễn nhạc trẻ hiện đại và trống hội múa lân, mang đến trải nghiệm âm nhạc phong phú cho người xem. Khán giả không chỉ xem, mà còn hòa mình vào không khí lễ hội đường phố khi được mời tham gia.

Các món ăn đặc sắc của Lào cũng được giới thiệu tại không gian ẩm thực. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Du khách Phan Ngọc Minh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi tình cờ biết đến sự kiện qua mạng xã hội và quyết định ghé tham dự. Không khí rất vui, món ăn ngon, không gian sạch sẽ và có nhiều hoạt động cho trẻ em.”

Lực lượng chức năng địa phương đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Tháng Văn hóa đường phố sẽ diễn ra từ 6/9 đến ngày 5/10, tập trung vào các ngày cuối tuần tại các phường Mũi Né, Phan Thiết, Phú Thủy, Tiến Thành và xã Hòa Thắng. Trong đó, trọng tâm của sự kiện là hoạt động “Không gian Món ngon Lâm Đồng.”

Hoạt động này sẽ được tổ chức vào các ngày cuối tuần tại các điểm: đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né), khuôn viên Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (phường Phan Thiết), khu vực NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành) và khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng).

Tại đây, người dân và du khách sẽ có dịp khám phá những tinh hoa ẩm thực đặc sắc của Lâm Đồng và các vùng miền trong cả nước; đồng thời kết hợp không gian lưu niệm, giới thiệu các sản vật địa phương phong phú mang đậm bản sắc vùng miền.

Cùng với đó là chuỗi chương trình nghệ thuật và âm nhạc đường phố đặc sắc với các tiết mục dân ca, đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, trò chơi dân gian… hứa hẹn mang đến không khí sôi động, gần gũi và đầy tính kết nối cộng đồng.

Tháng Văn hóa Đường phố 2025 không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa-du lịch quy mô lớn, mà còn là dịp để Lâm Đồng khẳng định vị thế là điểm đến năng động, sáng tạo, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, kích cầu thị trường du lịch; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao hình ảnh du lịch Lâm Đồng đến với du khách trong nước và quốc tế./.

