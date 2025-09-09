Khai mạc triển lãm năng lượng sạch lớn nhất Bắc Mỹ tại Las Vegas

Triển lãm năng lượng sạch lớn nhất Bắc Mỹ (RE+) đã khai mạc ngày 8/9 tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ.

Sự kiện này là nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành nhằm định hướng cho tương lai năng lượng bền vững.

Ban tổ chức đã giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực năng lượng sạch như năng lượng Mặt Trời, gió, hydro, lưới điện siêu nhỏ, lưu trữ năng lượng, cùng hệ thống sạc và hạ tầng cho xe điện.

Trong bốn ngày diễn ra, sự kiện sẽ bao gồm các chương trình giáo dục và thảo luận chuyên sâu về công nghệ mới nổi, cơ hội kinh doanh, cũng như các hoạt động kết nối mở rộng.

Liên minh Năng lượng Điện Thông minh và Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt Trời - hai tổ chức năng lượng sạch hàng đầu của Mỹ - đã đứng ra tổ chức RE+.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, RE+ hiện là nền tảng quan trọng thúc đẩy đổi mới và hợp tác trong ngành.

Triển lãm năm 2024 đã ghi nhận hơn 40.000 lượt người tham dự và có 1.300 gian hàng./.

Du lịch xanh: Áp lực chuyển đổi năng lượng sạch từ cam kết COP26 và xu hướng toàn cầu Tọa đàm “Năng lượng sạch trong phát triển du lịch” đặt ra vấn đề: Chuyển đổi năng lượng là chìa khóa bắt buộc cho sự sinh tồn và cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên bản đồ quốc tế.