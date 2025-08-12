Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo của quần đảo Hải Tặc

Quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang là điểm du lịch mới nổi của địa phương trong những năm gần đây.

Với vẻ đẹp hoang sơ, nguồn hải sản đặc trưng và dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm được chú trọng, nơi đây thu hút hơn 100.000 lượt khách mỗi năm, gồm cả du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Những trải nghiệm thú vị trên biển đảo

Chị Nguyễn Thị Bình, ở thành phố Cần Thơ, cho biết tranh thủ những ngày nghỉ Hè còn lại của các con, gia đình chị tổ chức chuyến du lịch 3 ngày tới đảo Hải Tặc. Đây là lần đầu tiên chị Bình cùng người thân đặt chân đến địa danh kỳ bí này, vừa để tìm hiểu về vùng đất mang tên “Hải Tặc,” vừa để trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên biển đảo.

Trong những ngày ở đây, gia đình chị thuê tàu nhỏ dạo quanh các đảo thuộc quần đảo Hải Tặc, khám phá những hang động và vách đá kỳ thú.

Các thành viên còn tham gia chèo sup, kết hợp câu cá, câu mực, và tự tay mò bắt các loại hải sản như cá, ốc, nghêu, sò...

Mọi người thích nhất là được tự tay câu cá, bắt ốc, sò rồi chế biến ngay trên tàu hoặc trên một đảo nhỏ hoang vắng. Vừa thư giãn, vừa quây quần bên nhau, cảm giác thật khó quên.

Không chỉ vậy, người dân bản địa ở đây rất hiếu khách, gần gũi và hòa đồng. Bà con nhiệt tình hướng dẫn cách câu cá, bắt hải sản, còn sẵn sàng cho mượn gia vị, dụng cụ nấu nướng… giúp đoàn có những trải nghiệm đáng nhớ, chị Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Năm 2018, khi lần đầu đặt chân lên đảo, chị Hòa Ry nhận thấy điều kiện ngủ nghỉ, sinh hoạt và vui chơi giải trí còn nhiều hạn chế như chưa có điện lưới, thiếu nước sạch, phòng nghỉ tạm bợ… nhưng trong chuyến du lịch Hè 2025 này, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt, đầy đủ và tiện nghi hơn.

“Trước khi đi, tôi tìm thông tin trên mạng và đặt được một mini house giá chỉ 500.000 đồng/ngày đêm, phòng sạch sẽ, thoáng mát. Trên đảo, du khách có thể thuê xe máy hoặc sử dụng dịch vụ xe điện chạy 24/24 giờ, giúp việc di chuyển thuận tiện và thoải mái hơn,” chị Hòa Ry chia sẻ.

Du khách thích thú khi được tự tay chế biến các món ăn hải sản do mình bắt được ở đảo Hải Tặc. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Trở lại đảo Hải Tặc lần này, gia đình rất hài lòng và cảm thấy chuyến du lịch thật ý nghĩa. Đặc biệt, hoạt động mà cả nhà thích nhất là đi tàu tham quan quanh các đảo trong quần đảo Hải Tặc, kết hợp dừng tại một số bãi ven đảo để tắm biển, câu cá, câu mực, bắt ốc, nghêu, sò, rồi tự tay chế biến ngay trên đảo hoặc trên ghe. Nhờ vậy, cả nhà được thưởng thức hương vị thơm ngon của hải sản vừa đánh bắt, chị Hòa Ry chia sẻ thêm.

Không chỉ vậy, gia đình chị còn mua được các đặc sản địa phương như ghẹ, tôm sú biển, cá thu, mực lá mang về chế biến tại căn mini house, vừa được ăn nhiều loại hải sản tươi ngon, vừa tiết kiệm chi phí.

Ngoài các hoạt động trải nghiệm, gia đình chị tham quan và chụp ảnh tại cột mốc chủ quyền nằm bên bờ biển, ven con đường từ cảng rẽ phải lên Trạm Rada 625. Đây là cột mốc do Hải quân Việt Nam Cộng hòa dựng năm 1958, cùng thời điểm với một số mốc chủ quyền khác ở Trường Sa.

Phát triển du lịch cộng đồng

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, người dân trên đảo Hòn Tre Lớn (xã Tiên Hải) cho biết, những năm gần đây, nhờ du lịch phát triển, bà con địa phương có thêm nhiều cơ hội mưu sinh: chạy xe ôm, cho thuê xe, buôn bán, vận chuyển khách tham quan, tổ chức tour câu cá, câu mực...

Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Chính vì vậy, người dân ở đây luôn cư xử văn minh, lịch thiệp, hiếu khách để tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt du khách.

Ông Mai Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hải (tỉnh An Giang), cho biết quần đảo Hải Tặc bao gồm 14 hòn đảo nổi lớn nhỏ với những tên gọi như Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước, Hòn Bồ Dập, Hòn Đồi Mồi...

Nằm biệt lập giữa biển khơi, xa cách đất liền nên để đến được đảo Hòn Tre Lớn (Hòn Đốc) - hòn đảo lớn nhất và đông dân cư nhất của quần đảo Hải Tặc, cũng là trung tâm hành chính của xã đảo Tiên Hải, người dân, du khách mất khoảng 1 giờ đi tàu.

Hiện, mỗi ngày có ít nhất bốn chuyến tàu chở khách từ Hà Tiên ra đảo và ngược lại. Những ngày trời đẹp, biển êm nhiều tàu du lịch của các công ty du lịch lữ hành cũng ghé các đảo đưa khách đi tham quan. Trung bình mỗi năm, quần đảo Hải Tặc đón khoảng 100.000 lượt khách.

Du khách thích thú với trải nghiệm câu cá ở đảo Hải Tặc. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Hiện tại, toàn xã đảo Tiên Hải có hơn 500 hộ dân, có 100 hộ nuôi cá lồng bè, với hơn 160 lồng, vật nuôi chủ yếu là cá bống mú, cá bớp, cá chẽm, cá quỵt... nghề nuôi cá lồng bè đang phát triển và dần thay thế nghề khai thác, trở thành nghề chính của dân xứ đảo. Bởi, nuôi trồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần dưỡng biển trong lúc nguồn lợi tự nhiên dần cạn kiệt.

“Để cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời chung tay phát triển kinh tế vùng biển đảo, những năm gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2018, quần đảo Hải Tặc được công nhận là khu du lịch địa phương, chính quyền khuyến khích người dân tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển du lịch biển theo mô hình du lịch cộng đồng. Với loại hình du lịch này, ngư dân trên đảo có thể phục vụ nhu cầu vui chơi, ẩm thực cho du khách bằng chính nghề của mình, như dùng thuyền câu, ghe lưới hay cho du khách xuống các bè nuôi cá lồng tự tay câu những con cá, con mực và thưởng thức những món ăn, bữa tiệc ngay trên biển,” ông Mai Quốc Thắng thông tin./.

