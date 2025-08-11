Khám phá vẻ đẹp làng bích họa Hòn Thiên bên bờ đầm Nại

Vùng đất phía Nam Khánh Hòa không chỉ níu chân du khách bởi nắng vàng, biển xanh và những đồi cát trải dài như vô tận, mà còn ẩn chứa nhiều điểm đến mang những vẻ đẹp quyến rũ và khác biệt của mỗi địa phương.

Nổi bật trong số đó là làng bích họa Hòn Thiên (xã Xuân Hải), nằm yên bình bên bờ đầm Nại. Nơi đây được ví như “bảo tàng nghệ thuật ngoài trời” của làng biển này, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến khám phá, trải nghiệm.

“Nơi này chill phết”

Từ một làng chài nhỏ với những bức tường cũ kỹ và nhịp sống giản dị, Hòn Thiên đã thay đổi diện mạo nhờ dự án làng bích họa với 40 tác phẩm tranh tường 3D sống động.

Mỗi bức tranh vẽ trên tường nhà người dân tái hiện hình ảnh quen thuộc của đời sống ngư dân, phong tục, cảnh sắc thiên nhiên phía Nam Khánh Hòa với từng chủ đề như cảnh ngư dân kéo lưới, thiếu nữ đội nón đi chợ cá, các tác phẩm tuyên truyền bảo tồn động vật biển, bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, những hình ảnh giàu tính nghệ thuật gắn với thông điệp gần gũi và dí dỏm, tạo ấn tượng cho du khách như: cô gái đạp xe giữa con đường hoa nở rộ kèm dòng chữ: “Còn trẻ mà xách ba lô lên và đi thôi,” chú hươu cao cổ cùng dòng chữ “Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây,” hay mảng tường lá chuối xanh với thông điệp “Nơi này chill phết” và “Đường còn dài và ta cứ đi thôi”...

Với du khách, làng bích họa Hòn Thiên mang đến những trải nghiệm khó quên.

Chị Nguyễn Thị Lan, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay không gian nơi đây khiến chị bất ngờ và thích thú bởi sự sống động, gần gũi, nhưng cũng rất nghệ thuật.

Tranh tường với kích thước lớn và màu sắc sống động tại làng bích họa Hòn Thiên (xã Xuân Hải, Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Mỗi bức tường là một tác phẩm nghệ thuật, từ hình ảnh người mẹ ân cần đan lưới, những em bé nô đùa bên con thuyền, đến cảnh ngư dân thả lưới lúc bình minh... đều được thể hiện bằng màu sắc tươi sáng, nét vẽ chân thực và đầy cảm xúc, thể hiện được tình yêu, sự tự hào của người dân Hòn Thiên với làng chài quê mình qua từng nét vẽ.

“Ẩm thực địa phương cũng là một "điểm cộng" lớn trong chuyến đi này. Tôi đã được thưởng thức món bánh canh, bánh xèo, hải sản, tất cả đều tươi ngon. Điều thú vị là nhiều món ăn do chính người dân trong làng chế biến và trình bày, giới thiệu. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại nơi đây, không chỉ để chụp thêm những bức ảnh đẹp, mà còn để tìm lại cảm giác yên bình và đầy cảm hứng mà nơi này mang lại,” nữ du khách chia sẻ.

Anh Nguyễn Thái Lai (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa), người khởi xướng dự án du lịch cộng đồng làng bích họa Hòn Thiên cho biết dự án được triển khai từ tháng 12/2020, đến nay tổng kinh phí đầu tư cho các hạng mục phục vụ du lịch cộng đồng trên 800 triệu đồng. Anh mong muốn dùng nghệ thuật hội họa để “đánh thức” tiềm năng, đưa làng Hòn Thiên trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch cộng đồng, là một nơi vừa lưu giữ ký ức làng chài, vừa mang hơi thở hiện đại.

Theo anh Lai, mục tiêu lớn nhất của anh và người dân là xây dựng sinh kế bền vững từ du lịch, phát triển các dịch vụ trải nghiệm phong cảnh không gian làng, câu cá, chèo thuyền, thưởng thức ẩm thực hải sản tại nhà dân... nhằm thu hút du khách, tăng thu nhập và tạo cơ hội để thanh niên lập nghiệp ngay trên quê hương.

“Tôi muốn mọi người khi đến đây không chỉ ngắm các bức bích họa sống động, mà còn cảm nhận nhịp sống của làng Hòn Thiên, để rồi yêu, nhớ và quay lại,” anh Lai bày tỏ.

Điểm đến mới giàu tiềm năng

Nằm bên bờ đầm Nại rộng hơn 1.200ha, làng Hòn Thiên không chỉ thu hút du khách bởi những bức bích họa, mà còn nhờ phong cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Vào buổi sáng, đầm nước yên ả phản chiếu ánh nắng nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh bình yên thơ mộng. Buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, toàn bộ không gian ngôi làng bừng sáng, càng làm nổi bật vẻ đẹp nghệ thuật nơi đây.

Du khách có thể dạo bộ quanh làng và thưởng thức những món ngon dân dã; hoặc lên núi Hòn Thiên cao khoảng 100m để tận hưởng không khí trong lành. Du khách còn có thể chèo thuyền kayak khám phá lòng đầm Nại, ngắm những rặng cây mắm, đước và đàn chim trời tìm về tổ khi Mặt Trời dần xuống núi.

Đến làng Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) du khách có thể tham quan mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương, cá biển trong lồng bè ở đầm Nại. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ông Nguyễn Cao Kỳ, Trưởng thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, Khánh Hòa), cho biết các bức bích họa không chỉ tôn thêm vẻ đẹp cho làng, mà còn góp phần nâng cao ý thức người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường, làm đẹp không gian sống, giữ gìn đường làng sạch đẹp, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cả làng Hòn Thiên hiện có 367 hộ với 1.406 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập nuôi hàu Thái Bình Dương, các loài nhuyễn thể, cá biển trong lồng bè và kết hợp khai thác hải sản đầm Nại.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm dành cho du khách, người dân được tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị du lịch, từ đó cải thiện sinh kế và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, văn hóa bản địa truyền thống.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận (đơn vị chưa thực hiện sáp nhập), nhận định làng bích họa Hòn Thiên là một trong những điểm đến mới giàu tiềm năng, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương.

Thời gian tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức và cá nhân để xây dựng đề án phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại làng bích họa Hòn Thiên, mô hình du lịch cộng đồng tại các thôn Đá Hang, Cầu Gãy; đồng thời, kết nối các điểm đến này với khu vực vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) nhằm hình thành các tour du lịch đặc sắc, nhiều trải nghiệm, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Với vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút, làng bích họa Hòn Thiên nằm bên bờ đầm Nại hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích nghệ thuật, tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm bản sắc văn hóa miền biển ở phía Nam Khánh Hòa./.

