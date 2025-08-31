Khoảnh khắc đẹp "tuyệt đối điện ảnh" của Không quân Việt Nam tại Tổng duyệt A80

Một trong những màn trình diễn đẹp nhất tại Lễ Tổng duyệt Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là những khoảnh khắc đẹp "tuyệt đối điện ảnh" của Không quân Việt Nam trên bầu trời Hà Nội.

Đây là tiết mục mở màn lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, ngay sau nghi thức rước đuốc truyền thống.

Màn trình diễn hấp dẫn của các biên đội Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc bắt đầu bằng biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình.

Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, huấn luyện Yak-130 và L-39NG, máy bay tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2, đặc biệt là phần thả bẫy nhiệt, tạo hiệu ứng đẹp “tuyệt đối điện ảnh.”

Các màn trình diễn ngoạn mục thể hiện sức mạnh, khả năng kiểm soát bầu trời và hiện đại hóa lực lượng phòng không-không quân.

Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng./.