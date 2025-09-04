Multimedia

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8 - 15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, không gian triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa, nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu Việt Nam gắn với các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Những thành tựu được giới thiệu ở 12 lĩnh vực góp phần tôn vinh nỗ lực của cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, cá nhân và vai trò của công chúng trong việc phát huy giá trị đặc sắc, tiêu biểu của văn hóa Việt Nam./.

