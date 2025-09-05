King Coffee tiếp sức năng lượng cho lực lượng, nhân dân tham gia đại lễ quốc gia

Hòa trong không khí kỷ niệm trọng đại của dân tộc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), thương hiệu càphê quốc gia King Coffee đã triển khai chương trình phục vụ càphê miễn phí tại các điểm trọng yếu dọc theo tuyến đường diễu binh, diễu hành ở Hà Nội.

Hoạt động này nhằm tiếp sức cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cũng như hàng vạn người dân hoà nhịp trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trong những ngày trước lễ, CEO King Coffee cùng đội ngũ nhân viên King Coffee cũng đã có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa: dâng hương và dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và đời đời nhớ ơn Người; đồng thời hòa nhịp cùng dòng người trên những tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ càphê miễn phí để tiếp thêm năng lượng cho lực lượng chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ A80 và người dân tham gia Đại lễ, King Coffee còn vinh dự góp mặt tại “Triển lãm thành tựu đất nước” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/09/1945-2/09/2025) với chủ đề “80 năm hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc.”

Tại gian hàng King Coffee, khách tham quan không chỉ được thưởng thức hương vị càphê Việt Nam đậm đà mà còn được chiêm ngưỡng hành trình thương hiệu đồng hành cùng đất nước.

Đây là cơ hội để King Coffee một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế, đồng thời tri ân những thành tựu chung của đất nước trong suốt chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập & CEO King Coffee, chia sẻ: “King Coffee vinh dự khi được đồng hành cùng dân tộc trong ngày Quốc khánh trọng đại. Trong kỷ nguyên mà Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế, mỗi tách càphê mà chúng tôi trao tay không chỉ mang lại sự ấm áp và tiếp thêm năng lượng, mà còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam - kiên cường, bất khuất, luôn khát vọng vươn xa. Đó chính là trách nhiệm, là niềm vinh hạnh và tự hào của King Coffee - một thương hiệu càphê Việt Nam mang tầm vóc quốc tế, luôn sánh vai cùng đất nước trong những dấu mốc lịch sử.”

Chương trình đặc biệt này một lần nữa khẳng định cam kết của King Coffee trong việc đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của quốc gia, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và nâng tầm vị thế càphê Việt trên bản đồ thế giới.

Từ hạt càphê trồng trên mảnh đất quê hương đến thương hiệu được vinh danh toàn cầu, King Coffee luôn nỗ lực không ngừng để vừa gìn giữ di sản, vừa kiến tạo niềm tự hào Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Về King Coffee: Thành lập năm 2016, chỉ trong một thời gian ngắn, King Coffee đã hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những thương hiệu càphê Việt Nam được yêu mến nhất trên thế giới. King Coffee cũng đã mang về cho ngành càphê Việt Nam 03 Kỷ lục thế giới, khẳng định giá trị vượt trội của hạt càphê Robusta Việt Nam. Năm 2020, King Coffee vinh dự là thương hiệu Việt Nam duy nhất đại diện ngành cà phê tham dự Expo 2020 Dubai, góp phần quảng bá văn hóa và bản lĩnh Việt Nam ra toàn cầu./.