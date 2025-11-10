Việt Nam giành giải quán quân cuộc thi Ẩm thực Đa văn hóa tại Hàn Quốc

Đội Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Ẩm thực Đa văn hóa lần thứ 15 do Trung tâm Gia đình quận Yongsan ở thủ đô Seoul tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của khu vực.

Chính quyền quận Yongsan cho biết cuộc thi năm nay diễn ra theo chủ đề “Hương vị toàn cầu gặp gỡ vị Hàn Quốc," phản ánh đặc trưng của Yongsan là nơi có tỷ lệ hộ gia đình đa văn hóa cao nhất tại Seoul.

Khu vực này được hình thành từ nhiều thập kỷ, là nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ và có khu phố Itaewon mang đậm sắc thái quốc tế, tập trung nhiều đại sứ quán và đền thờ Hồi giáo lớn nhất Seoul.

Cuộc thi năm nay thu hút các đội đến từ 7 quốc gia, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ, Mexico và Nigeria.

Mỗi đội được yêu cầu sáng tạo một món ăn kết hợp giữa hương vị đặc trưng của đất nước mình với các nguyên liệu truyền thống của Hàn Quốc, trong đó bắt buộc phải sử dụng kim chi và ít nhất một trong 3 loại gia vị Hàn Quốc gồm nước tương, tương ớt Gochujang hoặc tương đậu Doenjang.

Đội thi của Việt Nam đã chinh phục Ban giám khảo bằng món nem cuốn và cơm chiên cầu vồng rực rỡ, qua đó giành giải Nhất chung cuộc. Các đội Mexico và Trung Quốc lần lượt đoạt giải Nhì và giải Ba.

Phát biểu sau khi đoạt giải, các thành viên đội Việt Nam cho biết họ rất vui mừng với kết quả đạt được và đặc biệt yêu thích trải nghiệm giao lưu văn hóa thông qua cuộc thi này.

Bên cạnh phần thi nấu ăn, sự kiện còn có nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan như mặc thử trang phục truyền thống và chơi các trò dân gian của các quốc gia tham dự.

Bà Park Hee Young - Quận trưởng quận Yongsan, nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi được cảm nhận giá trị của văn hóa và sự giao lưu thông qua những món ăn kết hợp độc đáo giữa kim chi và ẩm thực truyền thống các nước. Tại Yongsan, nơi các nền văn hóa cùng chung sống, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mọi người có thể cùng nhau sống vui vẻ và hòa hợp”./.

