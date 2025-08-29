Bắc Ninh đưa đón miễn phí người dân tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Chiều 29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, du khách tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,” không gian trải nghiệm “Tàu Ẩm thực 3 miền” và khu trưng bày thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh sẽ tổ chức xe đưa đón miễn phí từ Bắc Ninh tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 30/8-4/9.

Các chuyến xe xuất phát tại 2 điểm: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh (phường Kinh Bắc), đưa người dân và du khách đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Mỗi ngày có 12 chuyến xe: Giờ đón lúc 7 giờ 30 phút và 15 giờ; giờ về lúc 13 giờ và 21 giờ.

Người dân tham gia chương trình xe đưa đón miễn phí cần đăng ký online theo đường link: https://forms.gle/APLh9v1pUzg3VA898; đủ số lượng tham gia chuyến xe, cổng đăng ký sẽ tự đóng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, đến với triển lãm, nhân dân và du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động.

Khu trưng bày của tỉnh Bắc Ninh giới thiệu thành tựu chính trị, kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, con người Bắc Ninh qua 6 modul: “Bắc Ninh trong dòng chảy lịch sử dân tộc;" Thành tựu về chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại; Thành tựu về phát triển kinh tế; Thành tựu về khoa học-công nghệ; Thành tựu về văn hóa-xã hội; Con người Bắc Ninh năng động, sáng tạo và khát vọng vươn ха.

Bắc Ninh sẽ trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh như Quan họ, ca trù, hát Then-đàn tính; nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; trải nghiệm in dập mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Ngoài ra, tỉnh còn có gian hàng ẩm thực đặc trưng với nhiều sản phẩm truyền thống và OCOP tiêu biểu như: Chè kho Mỹ Độ, vải thiều khô Lục Ngạn, trà hoa vàng Tây Yên Tử, rượu làng Vân, chè Bản Ven, Khâu nhục, xôi ngũ sắc, nem nướng Liên Chung, bánh đa Kế, chè lam Tân Mỹ, bánh chưng Hoàng Vân, bánh khoai-bánh ngũ sắc Thị Cầu, nem Bùi, bánh phu thê Đình Bảng, kẹo lạc Trang Liệt.../.

