Lãi suất ngân hàng ngày 3/9: Gói đặc biệt lên tới gần 10% mỗi năm

Tháng Chín, nhiều ngân hàng vẫn áp dụng các gói đặc biệt vẫn neo gần 10%/năm, áp dụng cho khách hàng có số dư lớn.

ABBank hiện dẫn đầu hệ thống với mức 9,65%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank đứng thứ hai với lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, điều kiện số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank áp dụng mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank đưa ra 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng.

Bac A Bank đang niêm yết mức 6,2%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

IVB trả 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, điều kiện số dư từ 1.500 tỷ đồng.

LPBank áp dụng nhiều mức linh hoạt cho khách hàng gửi từ 300 tỷ đồng: 6,5%/năm lĩnh cuối kỳ, 6,3%/năm lĩnh hàng tháng và 6,07%/năm lĩnh đầu kỳ.

ACB cũng duy trì mức 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với khách hàng có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên./.

