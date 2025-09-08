Lãi suất ngân hàng ngày 9/8: Một số kỳ hạn ngắn cao hơn niêm yết

Ngày 9/8/2025, thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn ngắn-dài và sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và khối ngân hàng quốc doanh.

Kỳ hạn ngắn: Lãi suất thực tế cao hơn niêm yết

Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, một số ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất thực tế hấp dẫn hơn so với niêm yết.

Chẳng hạn tại MBV (OceanBank), người gửi kỳ hạn 1-2 tháng nhận về khoảng 4,5%/năm, cao hơn 0,3-0,4 điểm phần trăm so với mức công bố; kỳ hạn 3 tháng lên tới 4,7%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Một số ngân hàng khác như VietBank, CBBank hay Indovina cũng đang duy trì mức lãi suất từ 4-4,4%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng.

Kỳ hạn dài: Cạnh tranh ở mức trên 6%/năm

Tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vẫn giữ lãi suất ở vùng cao để hút vốn. Bảo Việt, VietBank và ABBank niêm yết mức 5,8% cho kỳ hạn 12 tháng; HDBank đưa ra mức 6,1% cho kỳ hạn 18 tháng; còn BVBank, MBV, Bắc Á giữ quanh 5,9% cho kỳ hạn 24 tháng.

Đây được xem là mức lãi suất cạnh tranh so với mặt bằng chung.

Ưu đãi “khủng” cho dòng tiền lớn

Một điểm đáng chú ý trên thị trường là các ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng gửi số tiền rất lớn. LPBank áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn dài từ 300 tỷ đồng trở lên. VIB đưa ra mức 7,5%/năm nếu khách hàng gửi từ 999 tỷ đồng, trong khi ABBank niêm yết tới 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi trên 1.500 tỷ đồng.

Ngân hàng quốc doanh giữ ổn định, lãi suất thấp hơn

Ngược lại, nhóm “Big 4” gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ổn định ở mức thấp hơn thị trường. Kỳ hạn 12 tháng chỉ quanh 4,6-4,7%/năm, kỳ hạn 24 tháng khoảng 4,7-4,8%/năm.

Nhìn tổng thể, lãi suất ngân hàng ngày 9/8 cho thấy kỳ hạn ngắn dao động phổ biến 4-4,7%/năm, với mức cao nhất ghi nhận tại MBV. Kỳ hạn dài tiếp tục là “điểm nóng” cạnh tranh, nhiều ngân hàng đưa lãi trên 6%/năm.

Ưu đãi đặc biệt cho khách gửi lớn tạo nên khoảng cách rất lớn so với lãi suất niêm yết thông thường.

Với diễn biến này, các chuyên gia cho rằng người gửi tiền cần cân nhắc kỹ mục tiêu: chọn ngân hàng quốc doanh nếu ưu tiên an toàn và ổn định, hoặc chọn ngân hàng thương mại cổ phần để nhận mức sinh lời tốt hơn, đặc biệt ở kỳ hạn dài./.

