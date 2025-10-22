Lầu Năm Góc siết chặt quy định liên lạc với Quốc hội Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mới đây đã ban hành chính sách yêu cầu nhân sự Lầu Năm Góc phải xin phép trước khi làm việc hoặc trao đổi với các thành viên Quốc hội.

Chính sách mới, được trang tin Breaking Defense tiết lộ đầu tiên, là một phần trong nỗ lực mở rộng kiểm soát dòng thông tin từ Lầu Năm Góc.

Theo nội dung bản ghi nhớ đề ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ và có định hướng rõ ràng khi làm việc với Quốc hội nhằm đạt được các mục tiêu lập pháp.

Khi giới chức Lầu Năm Góc tiếp xúc với Quốc hội cần phải đảm bảo thông điệp của bộ được truyền tải một cách thống nhất và phối hợp chặt chẽ. Điều này nhằm giúp Quốc hội hiểu rõ và ủng hộ các mục tiêu quan trọng của bộ, như củng cố khả năng răn đe, tái thiết quân đội và duy trì tinh thần chiến đấu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, song việc thay đổi tên gọi này cần được Quốc hội thông qua.

Phía Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến bản ghi nhớ trên. Tuy nhiên, một trợ lý của nghị sỹ cho biết các ủy ban giám sát hoạt động của Bộ Quốc phòng đã được thông báo về chính sách này.

Tuần trước, hàng chục phóng viên chuyên trách đưa tin về Bộ Quốc phòng đã buộc phải rời khỏi văn phòng làm việc tại trụ sở Lầu Năm Góc và trả lại thẻ tác nghiệp, sau khi các quy định hạn chế báo chí mới được áp dụng./.

