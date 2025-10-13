Lễ hội Lam Kinh năm 2025: 'Hào khí Lam Sơn-Tỏa sáng trường tồn'

Sáng 13/10 (22/8 âm lịch), tại sân Rồng, Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ hội Lam Kinh năm 2025, kỷ niệm 607 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 597 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 592 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội là dịp tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân triều Hậu Lê, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thanh Hóa đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, phần lễ mở đầu với nghi thức rước kiệu truyền thống, tiếp đó là lễ dâng hương kính cáo Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế và đọc chúc văn tưởng nhớ công lao của vua Lê Thái Tổ cùng các tướng sỹ nghĩa quân Lam Sơn.

Sau phần lễ là phần hội với chương trình nghệ thuật “Hào khí Lam Sơn-Tỏa sáng trường tồn," được dàn dựng công phu.

Chương trình gồm 3 chương “Hào khí Lam Sơn-Anh hùng tụ nghĩa," “Bình Định Vương đăng quang Hoàng đế” và “Tiếp bước cha ông-Thanh Hóa trên đường đổi mới và phát triển” đã tái hiện những công lao, sự nghiệp to lớn của người anh hùng áo vải Lê Lợi cùng các tướng sỹ, không khí hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách đây hơn 600 năm, mang đến không khí hào hùng, thiêng liêng và tự hào về trang sử vẻ vang của dân tộc...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng khẳng định Lễ hội Lam Kinh là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện lòng tri ân và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sỹ, nghĩa quân và nhân dân cả nước trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Phát huy hào khí Lam Sơn, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, xây dựng Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

Cách đây 607 năm, vào mùa Xuân Mậu Tuất năm 1418, tại núi rừng Lam Sơn, nay thuộc xã Lam Sơn (huyện Thọ Xuân cũ), Lê Lợi cùng nhiều hào kiệt đã dựng cờ khởi nghĩa, truyền hịch chiêu mộ anh hùng bốn phương, kêu gọi nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược.

Trải qua 10 năm dài “nếm mật, nằm gai” với ý chí anh dũng, kiên cường và bằng nghệ thuật quân sự "lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều", năm 1428 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi hoàn toàn.

Sau khi đất nước thái bình, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều Hậu Lê kéo dài hơn 360 năm.

Lam Sơn trở thành nơi thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu. Song hành cùng Đông Kinh - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước dưới thời hậu Lê - Lam Kinh hay còn có tên gọi khác là Tây Kinh (nay là Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh) trở thành vùng đất thiêng, nơi mỗi người hướng về cội nguồn với lòng tôn kính, ngưỡng vọng và tri ân các bậc tiền nhân, tiên tổ.

Chương trình nghệ thuật tái hiện những công lao, sự nghiệp to lớn của người anh hùng áo vải Lê Lợi cùng các tướng sỹ trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách đây hơn 600 năm. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Với những giá trị to lớn đó, năm 1962, Lam Kinh được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2012, nơi đây tiếp tục được công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm qua, Di tích Lam Kinh được dành nguồn lực đầu tư lớn để phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Mới đây, vào cuối tháng 7/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo một số hạng mục quan trọng trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh như phục dựng 4 tòa Thái Miếu (số 1, 2, 8 và 9), tôn tạo đền thờ bà Hàng Dầu, xây dựng cổng vào khu di tích… với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng và triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Đã hơn 6 thế kỷ trôi qua, Lam Kinh - biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật được bảo tồn, tôn vinh và gìn giữ.

Lễ hội Lam Kinh được duy trì như một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay với những bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước.

Nhân Lễ hội Lam kinh 2025, Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh miễn phí vé tham quan tại khu di tích từ ngày 11-14/10 cho người dân và du khách./.

Chiêm ngưỡng Khu di tích Quốc gia đặc biệt – Kinh thành cổ Lam Kinh Khu di tích Lam Kinh mang giá trị văn hóa thiêng liêng và còn là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa cung đình, minh chứng bước phát triển rực rỡ của kiến trúc Việt Nam.