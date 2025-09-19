Liên minh châu Âu quy định mới về hàm lượng Asen trong cá, thủy sản nhập khẩu

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu vừa cho biết, ngày 17/9 vừa qua, Liên minh châu Âu ban hành Quy định 2025/1891 sửa đổi Quy định 2023/915 quy định về ngưỡng Asen vô cơ trong cá và các loại hải sản khác.

Theo đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu đã tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro việc hấp thụ Asen vô cơ trong chế độ ăn uống và/hoặc nước uống có liên quan gây ra những lo ngại về sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh như ung thư phổi, bàng quang và da.

Cơ quan này cũng xác định cá và các loại hải sản khác là nguồn gây phơi nhiễm cho người lớn ở một số quốc gia.

Chính vì vậy, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu cho rằng cần thiết lập mức tối đa cho cá và các loại hải sản khác được bổ sung, sửa đổi liệt kê trong Phụ lục I của Quy định 2025/1891 ở mức từ 0,05-1,5 mg/kg.

Trong đó, đặc biệt hàm lượng Asen vô cơ trong nhóm bạch tuộc (Cephalopods) là 0,05 mg/kg và hàm lượng này trong Tôm hùm và Tôm hùm đá lá (Langoustine (Nephrops norvegicus) and rock lobster (Jasus species) là 1,5 mg/kg.

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu, thời gian qua, Liên minh châu Âu đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, cùng các quy định nhập khẩu.

Cụ thể, Liên minh châu Âu đã giảm đến 90% số lượng doanh nghiệp chịu tác động bởi quy định CBAM; Liên minh châu Âu cũng phân loại các doanh nghiệp chịu tác động bởi quy định chống bán phá rừng (EUDR), trong đó Liên minh châu Âu đưa Việt Nam vào nhóm nước có nguy cơ thấp nhất, tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa.

Ngoài ra, trong tiêu chuẩn Thỏa thuận Xanh, Liên minh châu Âu đã điều chỉnh giãn, lùi thời hạn áp dụng. Như vậy, trong ngắn hạn, việc tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu của doanh nghiệp Việt được dự báo là không có nhiều khó khăn về các mặt thủ tục, hành chính.

Đáng chú ý, thương mại hai nước đang được hưởng những lợi thế rất lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

Từ tháng 8/2025 trở đi, trên 90% dòng thuế xuất khẩu sang Liên minh châu Âu về 0%, đây là lợi thế lớn để doanh nghiệp trong nước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thủy sản là một trong 7 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tuy nhiên, với những ưu đãi lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, không ít doanh nghiệp, đối tác sẽ lợi dụng những lợi thế của Việt Nam để lẩn tránh thuế...

Vì vậy cần siết chặt quản lý đối với luồng lưu lượng thương mại giữa Việt Nam và EU với một nước thứ ba, để đảm bảo doanh nghiệp Việt Nam được hưởng tối đa những lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu.

Dự kiến cuối tháng 9/2025, hai bên sẽ tiến hành phiên rà soát Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu.

Việt Nam có thể đề xuất đẩy mạnh mở cửa thị trường nông sản cho hàng nông sản Việt Nam vào Liên minh châu Âu như gạo; đề nghị Liên minh châu Âu sửa đổi, bổ sung các mặt hàng nông sản của Việt Nam vào danh sách được hưởng ưu đãi thuế quan.

Liên quan đến thẻ vàng IUU, các bộ ngành, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa trong việc phối hợp, tháo dỡ thẻ vàng IUU của Liên minh châu Âu.

Nếu gỡ thành công thẻ vàng IUU trong 2025 sẽ tạo ra một điều kiện rất tốt để phát triển thủy hải sản đánh bắt, đặc biệt là đối với sản phẩm cá ngừ. Cá ngừ Việt Nam hiện nay đang được nhiều nhà nhập khẩu Liên minh châu Âu ưa chuộng và tìm kiếm.

Trong khi đó, đối với nhóm hàng thực phẩm, trong đó có hàng rau, củ, quả... ông Quân khuyến nghị doanh nghiệp trong nước cần kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ nghiêm các quy định của thị trường Liên minh châu Âu để đẩy mạnh xuất khẩu.

Để duy trì và mở rộng thị phần tại Liên minh châu Âu, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cần tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn bền vững và truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là quy định IUU để tránh nguy cơ bị cảnh báo hoặc cấm nhập khẩu.

Mặt khác, đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, tận dụng lợi thế thuế quan Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu và đáp ứng thị hiếu cao cấp của người tiêu dùng châu Âu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thương hiệu uy tín, chú trọng thiết kế bao bì, nhãn mác thân thiện môi trường; đa dạng hóa thị trường trong khối Liên minh châu Âu, mở rộng từ các điểm nhập khẩu lớn như Đức, Hà Lan, Italy sang các thị trường giàu tiềm năng Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch./.

