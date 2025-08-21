Mỹ điều tra vụ làm giả số liệu tình hình tội phạm tại thủ đô Washington

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tờ The Hill của Mỹ ngày 20/8 đưa tin Bộ Tư pháp nước này đã chính thức khởi động cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Sở Cảnh sát thủ đô Washington D.C đã làm giả số liệu về tội phạm để tạo nên một bức tranh an toàn hơn thực tế.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche xác nhận nhà chức trách đang điều tra vấn đề này một cách nghiêm túc.

Trọng tâm điều tra đang hướng vào trường hợp của Chỉ huy Michael Pulliam - người đã bị đình chỉ vào giữa tháng 5 với cáo buộc thay đổi số liệu tội phạm.

Cuộc điều tra xoay quanh các cáo buộc cho rằng cảnh sát thủ đô Washington D.C đã cố tình phân loại sai các tội, cũng như điều chỉnh tội phạm nghiêm trọng thành những mức tội/vi phạm nhẹ hơn.

Trước đó, Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát D.C. Gregg Pemberton tố cáo rằng các cấp chỉ huy thường xuyên yêu cầu các nhân viên cảnh sát phân loại các tội phạm nghiêm trọng thành những vi phạm nhẹ hơn từ hồi tháng 5.

Vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh ngày 11/8 vừa qua, Tổng thống Trump đã đặt lực lượng Cảnh sát thủ đô Washington dưới quyền kiểm soát liên bang và triển khai 800 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới đây, viện dẫn tình hình tội phạm “vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Theo ông, tình hình tội phạm ở Washington tồi tệ hơn những gì dữ liệu cho thấy, ngay cả khi các quan chức thành phố này công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 30 năm./.

Mỹ: Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington để hỗ trợ trấn áp tội phạm Mỹ tuyên bố đặt lực lượng Cảnh sát Thủ đô Washington dưới quyền kiểm soát liên bang và triển khai 800 binh sỹ Vệ binh Quốc gia hỗ trợ trấn áp tội phạm tại Washington.