Mỹ, Trung Quốc tham vấn an ninh quân sự trên biển

Theo Tân Hoa xã ngày 22/11, quân đội Mỹ và Trung Quốc mới đây đã tiến hành tham vấn an ninh quân sự trên biển.



Thông báo ngày 22/11 của Hải quân Trung Quốc nêu rõ, cuộc họp nhóm công tác của Cơ chế tham vấn an ninh quân sự hàng hải Trung-Mỹ (hay “Thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự” (MMCA) giữa Mỹ và Trung Quốc) năm 2025 đã diễn ra từ ngày 18-20/11 tại tại Hawaii (Mỹ).



Các cuộc trao đổi diễn ra trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng chủ yếu về tình hình an ninh hàng hải và hàng không liên quan đến hoạt động của quân đội Trung Quốc và Mỹ.

Hai bên đã rà soát các tình huống tiếp cận gần tiềm ẩn nguy cơ va chạm trên biển và trên không, đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo an toàn trong các tình huống tiếp cận trên không và trên biển, đồng thời trao đổi ý tưởng chuẩn bị cho cuộc họp nhóm công tác năm 2026.



Thông báo cũng cho biết, hai bên nhất trí cơ chế MMCA đã giúp lực lượng của quân đội hai nước tương tác chuyên nghiệp và an toàn hơn, giảm hiểu nhầm, tránh đánh giá sai và quản lý rủi ro hiệu quả./.

Mỹ, Trung Quốc chưa hết bất đồng thương mại Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và cam kết tăng cường sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp tại WTO.